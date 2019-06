Gemeente: onduidelijk of zandtransporten Boog van Ziel hebben beschadigd

Er kan niet worden aangetoond dat zware transporten over de Boog van Ziel de schade aan deze historische brug in Termuntenzijl hebben verergerd.

Dat heeft de gemeente Delfzijl donderdagavond bekendgemaakt op een bewonersbijeenkomst. De gemeente had beloofd onderzoek te doen naar de schade aan de brug.

Inschattingsfout

De gemeente Delfzijl moest afgelopen winter bekennen dat het een inschattingsfout had gemaakt over de gevolgen van werkzaamheden aan de Breebaartpolder. Men had niet verwacht dat er vele honderden vrachtwagens met zand door de dorpen zouden rijden.

Vooral de Abel Olsderweg raakte zwaar beschadigd door de zware zandauto's. Die werd op een gegeven moment zelf zo onveilig, dat het wegdek vervangen moest worden. Er kwam zelfs een melding binnen van schade aan een woning.

De Abel Olsderweg moest hersteld worden na de zandtransporten



Bevolking in opstand

Toen duidelijk werd dat ook de historische Boog van Ziel ernstig te lijden leek te hebben van de transporten, kwam de lokale bevolking in opstand. Er werden spandoeken opgehangen waarin omwonenden zich keerden tegen de gemeente en het Groninger Landschap. De gemeente bood daarop excuses aan en beloofde een onderzoek.

Scheurvorming

Dat onderzoek heeft nu uitgewezen dat er op diverse plaatsen sprake is van scheurvorming in de brug. Maar of die schade ten opzichte van eerdere inspecties in 2011 en 2014 ook daadwerkelijk is verergerd door overbelasting en de transporten van afgelopen februari, kon dus niet worden aangetoond.

Anderhalve ton

Er werd wel geconstateerd dat de brug over het algemeen in een matige tot slecht staat van onderhoud verkeert. Met het noodzakelijke groot onderhoud aan de Boog van Ziel wordt in 2020 begonnen. De kosten worden geraamd op anderhalve ton.

Ook de Abel Olsderweg krijgt nog groot onderhoud. 'We hebben aan de bewoners gevraagd hoe hun weg eruit moet komen te zien', aldus wethouder Jan Menninga. Hun ideeën en wensen worden verwerkt in het ontwerp.

