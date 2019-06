Doek valt na anderhalve eeuw voor Boerderijmuseum Duurswold

Na anderhalve eeuw komt er een einde aan Boerderijmuseum Duurswold in Slochteren. Het is niet gelukt om een goed, nieuw onderkomen te vinden voor het museum.

Met pijn in het hart neemt Jan ter Veer afscheid van het museum. Samen met zijn overleden broer bouwde hij het museum op. 'Alles wat tussen borrelglaasje en boerenwagen zit', typeert hij de collectie. Ieder museumstuk werd met de hand opgeknapt door het duo. 'Het is een passie geworden.'

Je kunt het in een loods neerzetten, maar dat haalt de jeu eraf Luit Koens - voorzitter boerderijmuseum

Volgens voorzitter Luit Koens lukte het niet om elders het museum voor te zetten. Het niet kunnen vinden van een geschikte ruimte is een van de redenen.

'De collectie is zo vreselijk groot dat je minimaal een nieuwe boerderij moet hebben om alles onder te brengen. En eigenlijk hoort het ook in een boerderij; het is boerenspul. Je kunt het in een loods neerzetten, maar dat haalt de jeu eraf.'

'Niet in eigen buutse'

De veiling van de in totaal 364 items is inmiddels online gestart en duurt nog tot vrijdagavond 4 juli. De opbrengst gaat naar diverse culturele goede doelen. 'Er zijn veel mensen die denken dat het een privécollectie is en we het in eigen buutse stoppen. maar dat is niet zo', aldus Ter Veer.