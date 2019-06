Harma Boer: volgende week een hittegolf

In ons land bepalen de temperaturen in De Bilt of er sprake is van een hittegolf. De maximumtemperatuur moet dan vijf dagen lang 25 graden of hoger zijn. Van die vijf dagen moet het drie dagen op rij 30 graden of warmer zijn.

Vanaf zondag

Volgens weervrouw Harma Boer van RTV Noord is de kans groot dat we dat gaan halen. In onze provincie wordt het zondag 24 tot 28 graden. Maandag loopt het kwik op naar 26-31 graden.

Boven de 30

'Dinsdag, woensdag en donderdag schijnt de zon uitbundig en wordt het respectievelijk 28 tot 31, 27 tot 33 graden en 25 tot 31 graden. Dat betekent een hittegolf', zegt Boer.

We hebben de tropische dagen te danken aan een lagedruk op de Atlantische Oceaan. Daardoor wordt met een zuidelijke stroming warme lucht vanaf Afrika meegevoerd.

Voorbij

Volgens Boer gaat de temperatuur later volgende week zakken. Het lijkt dan wel droog te blijven.

