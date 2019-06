Windpark N33 grijpt naast molens met 'slimme verlichting'

Vanuit Duitsland en Flevoland kennen we grote windparken met felrode knipperverlichting. Gaan we dat bij Windpark N33 ook krijgen, nu het park er definitief komt?

Volgens de ontwikkelaar van het park, Innogy, is dat niet het geval.

'De verlichting van de molens mag vast brandend zijn', zegt woordvoerder Jorrit de Jong. 'Bovendien is het zo dat de verlichting minder fel zal zijn bij helder weer. 'Alleen bij zeer mistig weer is de verlichting op z'n felst.'

De zogenoemde 'obstakelverlichting' is verplicht bij alle windmolens die een tiphoogte halen van meer dan 150 meter. De verlichting is van belang vanwege het vliegverkeer.

Lobby voor nieuw systeem

Andere mogelijkheden voor verlichting zijn op dit moment volgens De Jong wettelijk niet toegestaan.

'We zijn in Den Haag met de hele windbranche druk aan het lobbyen voor zogenoemde radardetectiesysteem. Dat betekent dat de verlichting van een molen pas aan gaat als een vliegtuig binnen een bepaalde straal van het windpark is.' Dit systeem wordt in onder andere de VS en in Noorwegen gebruikt.

De Nederlandse regelgeving staat andere soorten verlichting nu niet toe, vanwege de luchtvaart Jorrit de Jong - woordvoerder Innogy

Stroperige regels



Toch acht De Jong de kans klein dat dit systeem kan worden toegepast voor Windpark N33.

'De Nederlandse regelgeving staat dit systeem vanwege de luchtvaart niet toe. En het lobbyproces verloopt heel stroperig. Dus ik denk niet dat het een kansrijke mogelijkheid is om deze vorm van verlichting bij N33 voor elkaar te krijgen.'



Experimenten met radardetectiesysteem

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt er inderdaad gekeken naar mogelijkheden om de verlichting op molens pas aan te zetten als er een vliegtuig in de buurt is. Volgens een woordvoerder van het ministerie is hier vorig jaar mee geëxperimenteerd bij een windpark in Zeeland.

'Met vliegproeven is het systeem getest. De eindconclusie was dat zo'n systeem veilig kan worden toegepast. Om de veiligheid te borgen worden nu voorwaarden uitgewerkt waaraan in de praktijk moet worden voldaan om zo'n systeem te mogen toepassen.' Iets dat veel tijd kost, omdat de veiligheid voor de luchtvaart volgens de woordvoerder uiterst complex is.

De windmolens zijn inmiddels al besteld. De verlichting is daar onderdeel van Jorrit de Jong - woordvoerder Innogy

Te laat

Als die voorwaarden uitgewerkt zijn worden ook de richtlijnen aangepast. 'Dan kan Windpark N33, desgewenst een verzoek richten aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om een detectiesysteem toe te mogen passen.'



'Voor Windpark N33 komt die aanpassing helaas te laat', zegt De Jong. 'De windmolens zijn inmiddels al besteld. De verlichting is daar een onderdeel van. Dat is nogmaals een flinke investering.'