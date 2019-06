Deze dag: De commissaris moet weg

Die dag vierde hij op deze dag in de geschiedenis, 22 juni 1996.

Op initiatief van een aantal Groningse VVD'ers verscheen vorig jaar zijn biografie. De huidige commissaris René Paas omschreef bij de uitreiking van het boek 'Liberaal zwaargewicht' Henk Vonhoff als een man die zestien jaar lang liep te trekken en te sleuren in Den Haag, 'omdat hij vond dat de mensen hier meer nodig hadden'.

Biograaf Diederick Slijkerman concludeert dat Vonhoff 'een extra oog voor sociale rechtvaardigheid had'. Henk Binnendijk, die jarenlang voor radio Noord de provinciepolitiek versloeg en elke vrijdag de commissaris op radio Noord interviewde over de voorbije week, vindt dat Vonhoff nu pas de waardering krijgt die hem toekomt. Dat ondervragen op vrijdag was een kunst op zich, want Vonhoff richtte zich volledig op zijn 'luisteraars'. Met moeite kon Binnendijk af en toe een vraag stellen.

Hij stelt dat het aan de vasthoudendheid van de commissaris te danken is dat de hoofddirectie van de PTT in Groningen terechtkwam. Vonhoff stopte daarnaast veel energie in het lokken van bedrijven naar Delfzijl en de Eemshaven en temperde, met succes, de jarenlange animositeit met onze Friese buren.

Dat daar inmiddels partijgenoot Wiegel aan het hoofd van de provincie stond, hielp daarbij. De heren commissarissen maakten onderlinge deals, maar speelden voor de bühne een spel vol wederzijdse plaagstootjes.

Bij de ontmoeting tussen de twee provinciejachten op het Lauwersmeer riep Vonhoff al van verre naar zijn ambtgenoot hoe beklagenswaardig klein het Friese jacht was. Wiegel riep meteen terug dat een schip waarop de naam tweemaal was aangebracht, toch alleen uit Groningen kon komen. Het ging destijds al om de Voorwaarts Voorwaarts.

'Een liberaal uit noodzaak', typeerde zijn biograaf hem. Bij de Utrechtse presentatie van het boek was mevrouw Vonhoff getuige van alle loftuitingen die haar in 2010 overleden man ten deel vielen. Toen één van de sprekers de oud-commissaris roemde vanwege zijn integerheid, riep ze hardop: 'Kom daar nog eens op bij de VVD tegenwoordig!'

Veel aanwezigen zullen op dat moment in gedachten een bulderende lach hebben gehoord. Net zoals bij veel Groningers nog altijd de stem van Henk Vonhoff in hun hoofd horen klinkt wanneer ze de slogan 'Er gaat niets boven Groningen' ergens lezen.

Zestien jaar lang was het zijn levensmotto. Henk Vonhoff nam afscheid als commissaris van de Koningin in Groningen op deze dag in de geschiedenis, 22 juni 1996.