Recordaantal schademeldingen in 24 uur na stuwmeerregeling

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte de verruimde schaderegeling donderdagochtend 13 juni bekend.

882 meldingen

In 24 uur tijd kwamen er 882 nieuwe meldingen binnen bij de TCMG. Gemiddeld zijn dit er zo'n 200 per week, dus enkele tientallen per dag.

Welk beving?

Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Westerwijterd, een maand geleden, is door de TCMG vastgesteld op 'in elk geval 4.773'.

Hierbij wordt het getal aangehouden tot aan de aardbeving bij Garrelsweer op 9 juni. Vanaf die datum valt niet vast te stellen of een melding toe te schrijven is aan de beving in Westerwijtwerd of die in Garrelsweer.

