'Groningse boeren zien belang schoner water zelf ook in'

Friesland en Drenthe hebben een voorsprong, maar ook in de provincie Groningen is voldoende goede wil bij boeren om emissies te verbeteren.

'Groningse boeren zien zelf het belang van schoner water zelf ook wel in', constateren de twee waterschappen van de provincie Groningen. Die waterschappen trokken vrijdag met een 'Waterkaravaan' van boerenbedrijf naar boerenbedrijf.

Emissies terug dringen

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) poogt de Waterkaravaan boeren, hun belangenorganisatie LTO en de waterschappen met elkaar te verbinden. Dat Deltaplan probeert de uitstoot van emissies door boeren terug te dringen, om daarmee schoner water te krijgen.

De bus van de Waterkaravaan stond vrijdag even op het erf van aardappelboer Menko van Zwol in Spijk geparkeerd. Van Zwol is één van de boeren die meedoet aan de projecten van het DAW.

Samenwerking

Dat klopt, beaamt Inge Eshuis van Waterschap Hunze en Aa's. 'En dan vragen we hoe hij vindt dat het gaat met de samenwerking tussen zijn LTO en de waterschappen. In opdracht van het DAW bekijken we bovendien hoe het gaat met de emissies.'

'Hier gaat geld naartoe om met elkaar schoner water te realiseren', voegt Annet van Velde van waterschap Noorderzijlvest toe, 'dus dan moet je ook laten zien wat er met dat geld gebeurt, hoe het wordt gebruikt en welke resultaten er worden geboekt. Tegelijkertijd wil je andere boeren laten zien: dit kunnen we allemaal, dit kunnen we samen, sluit je allemaal aan.'

Goede resultaten

Met die resultaten zit het wel goed, zeggen de waterschappen. Van Velde: 'In Groningen zijn we in feite net begonnen, maar in Drenthe en Friesland zijn ze al wat verder. En die resultaten zijn goed. Daar zie je dat bij duizenden bedrijven de emissies op het erf zijn verbeterd.'

Positief

'Ook het beeld hier is positief', zegt Eshuis. 'Er zijn in Groningen heel veel actieve boeren, die zelf het belang van schoner water ook wel inzien, omdat dat beter is voor hun bedrijf. Het bedrijf van Van Zwol is een goed voorbeeld van hoe het moet.'

