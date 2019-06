Op kousenvoeten door het Groninger Museum want Daan Roosegaarde is in town

Daan Roosegaarde, (Nieuwkoop, 1979) is één van de meest vooraanstaande Nederlandse kunstenaars van het moment en vooral bekend van het lichtgevende fietspad in Eindhoven en reflecterende sluisgebouwen op de Afsluitdijk.

Lichtgevend landschap

Voor deze tentoonstelling is een flink gedeelte van het museum omgetoverd in een groot lichtgevend landschap, waar de bezoekers doorheen lopen. Op kousenvoeten welteverstaan, want aan het begin van de tentoonstelling moeten de schoenen uit. De installaties van Roosegaarde zijn namelijk ook vooral bedoeld om aan te raken.

"Normaal gesproken hangen er in een museum bordjes met niet aanraken, maar dit bewijst dat het ook anders kan', zegt Roosegaarde. 'Dit is allemaal zo ontworpen dat je er wel aan moet zitten. De bezoekers maken het kunstwerk en zo maakt iedere bezoeker weer zijn eigen kunstwerk.'

Beleving

'Gewoon komen kijken, Groningen. Gewoon een groot droomlandschap', vat Roosegaarde het samen.

'Als je die uitspraak hoort, vraag je je af waar hij het over heeft. En zo is het ook', meent Smith. 'Want 'Presence' van Daan Roosegaarde is vooral een belevenis die moeilijk in woorden te vatten is en vooral moet worden beleefd.'

