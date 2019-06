Dit weekend in Groningen: genieten van een ouwe rocker en een Olle Grieze

Ga los op de hits van Sting of dans door de straten van Stad. Als dat je allemaal te dicht bij de grond is, brengt de vernieuwde Martinitoren je wel in hogere sferen.

Stadspark Live

Sting, Anouk, The Specials, Tom Odell, Ronnie Flex & Deuxperience en Daniël Lohues. Ze zijn zaterdag allemaal te bewonderen op de Drafbaan in Groningen. Twintig jaar nadat The Rolling Stones en Tina Turner op een uitverkochte drafbaan stonden, brengt het nieuwe festival Stadspark Live opnieuw duizenden mensen op de been. Het feest barst om 13.00 uur los.



Martinitoren Experience

D'Olle Grieze is het afgelopen jaar flink onder handen genomen en dat wordt gevierd met een feestelijk openingsweekend. Vanaf vrijdagavond kan iedereen tot zonsondergang de toren beklimmen. Vergaap je onderweg onder meer aan een gloednieuwe filmzaal met een scherm van zeven meter breed. Moe van de klim? Rust dan even uit op het nieuwe bankje In de top van de toren. Voor kinderen is er een leuke speurtocht met verrassing.



Swingin' Groningen

Ga je het liefst dansend door het weekend? Dan is de jubileumeditie van Swingin' Groningen echt iets voor jou. Wie staan er zoal op je te wachten? Blues, rock, funk, klassiek... Alles komt voorbij op de podia die verspreid door de stad staan. Je vindt ze onder meer op het Waagplein, Poeleplein, het Gedempte Zuiderdiep en de Ellebogen.



Festijn met bouwsteentjes

Legoliefhebber? Dan moet je zaterdag en zondag in Grootegast zijn. Daar vindt namelijk voor de tweede keer het 'Festijn met bouwsteentjes' plaats in het LEGiO-museum.

LEGO-hobbybouwers tonen hun eigen creaties aan het publiek. Ben je zelf bouwer en op zoek naar wat extra steentjes? Ook dan kun je op de beurs terecht. Voor kinderen zijn er bouwwedstrijden met echte LEGO-prijzen. Beide dagen is de beurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is 6,50 euro per persoon.

Gein op het Plein

Zaterdag staat het centrum van Veendam in het teken van de kindermiddag Gein op het Plein. Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunnen gezinnen op het Museumplein meedoen aan leuke activiteiten. Je kunt er bouwen, klimmen, maken, spelen en ontdekken. Dit jaar wordt Gein op het Plein extra aangekleed met de komst van de Fiepbus, een vrolijk gedecoreerde dubbeldekkerbus met alle beroemde prentenboekfiguren van Fiep Westendorp.

Samenloop voor Hoop

Het Gorechtpark in Hoogezand-Sappemeer is zaterdag vanaf 15.00 uur het decor van de Samenloop voor Hoop Midden-Groningen. Aan deze wandeltocht voor KWF kankerbestrijding doen 52 team mee. 'het evenement vóór en dóór mensen die op de een of andere manier met kanker in aanraking zijn gekomen', aldus de organisatie.