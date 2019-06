Dit Was De Week: 'Dit is intens onrecht en een walgelijke heksenjacht'

Die week begon met de voordracht van Koen Schuiling als nieuwe burgervader van de gemeente Groningen.

In Dit Was De Week blikken we elke zaterdag terug op het belangrijkste nieuws van de week.

Nieuwe burgemeester Groningen bekend

Er hadden vijf vrouwen en acht mannen gesolliciteerd op het burgemeesterschap van de gemeente Groningen, maar de opvolger van burgemeester Peter Den Oudsten wordt Koen Schuiling, nu nog burgemeester van Den Helder. Dat werd maandagavond op het stadhuis bekendgemaakt.

Schuiling is geen onbekende in de Groninger politiek. Van 1998 tot 2006 was hij wethouder (VVD) van Economische Zaken in Groningen, een tijdperk waarin hij zelfs verantwoordelijk was voor het vertrek van een andere burgemeester.

Hoewel het nog om een voordracht gaat, liet Schuiling weten 'Groningen een geweldige stad met een prachtig ommeland', te vinden. 'Er zijn veel interessante opgaven om in deze regio mee aan de gang te gaan', zo vertelde hij dinsdag.

Het is de bedoeling dat Schuiling op 1 oktober aan zijn nieuwe functie gaat beginnen.

Drama in De Groeve

Vlak nadat maandagavond in De Groeve het levenloze lichaam van een 59-jarige vrouw in haar woning werd aangetroffen, werd de 56-jarige man van de vrouw aangehouden op Strand Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw.

Buurtbewoners reageerden geschokt op het misdrijf. 'Eerst reageerde ik heel onderkoeld en kon ik het niet bevatten', vertelde een buurvrouw. 'Maar een dag later kwam het toch nog even flink binnen.' Ze kende haar buurvrouw al zo'n dertig jaar.

Arbitragezaak

FC Emmen is niet van plan om verdediger Glenn Bijl zomaar te laten vertrekken naar FC Groningen. De Groningers zijn bereid om de gevraagde transfersom van 335.000 euro op tafel te leggen, maar FC Emmen stribbelt tegen omdat de club vermoedt dat FC Groningen niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Daarop hebben Bijl en Eslik besloten om een arbitragezaak tegen FC Emmen aan te spannen. Bijl wil dolgraag terug naar de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en noemt de houding van de Emmenaren 'Onbegrijpelijk'. Eslik vindt de houding van FC Emmen eveneens onverklaarbaar.

Zowel FC Groningen als FC Emmen wilde vooralsnog niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

'Windmolenverdachten' opgepakt

De politie hield woensdagochtend drie mannen aan voor de betrokkenheid bij ernstige strafbare feiten die zijn gepleegd rondom de aanleg van windmolenparken. Johnny R. (50) uit Nieuw-Buinen, Jan Nieboer (61) uit Tweede Exloërmond en Jan H. (58) uit Meeden werden aangehouden voor het bedreigen van ondernemers en bestuurders die met de bouw van de windmolens te maken hebben, en het dumpen van asbest rondom windmolenlocaties.

Verdachte Jan Nieboer is het gezicht van actiegroep Platform Storm. Jan H. is de voormalig woordvoerder van Storm Meeden. Diens dochter schreef in een emotioneel betoog overtuigd te zijn van haar vaders onschuld.

Vrijdag werd bekend dat Jan Nieboer en Jan H. veertien dagen langer blijven vastzitten. Johnny R. uit Nieuw-Buinen werd na verhoor vrijgelaten. Hij blijft verdacht van betrokkenheid bij het versturen van dreigbrieven.

Opmerkelijke vondst

Twee fietsers keken woensdag behoorlijk op toen zij op een fietspad langs het militaire oefenterrein Marnewaard bij Lauwersoog een mitrailleur zegen liggen. In eerste instantie leek het erop dat het wapen onbeheerd was achtergelaten, maar volgens Defensie was daar geen sprake van.

De mensen die het wapen zagen, maakten er een foto van en maakten er melding van bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het nabijgelegen Zoutkamp. Defensie liet echter weten dat mariniers in opleiding regelmatig scenario's oefenen waarbij wapens onmiddellijk moeten worden achtergelaten.

Volgens Defensie zag een toezichthouder dat de fietsers afstapten om foto's van de mitrailleur te maken. 'Hij heeft die situatie toen ingeschat en niet gehandeld, want de fietsers stapten al weer op hun fiets om verder te gaan', luidde het commentaar.

Nationale Nobelprijs

Amina Helmi (foto onder) krijgt in oktober de Spinozapremie, maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek vrijdag bekend. De premies zijn voor onderzoekers die 'uitmuntend, baanbrekend en inspirerend werk' leveren.

En in die categorie kan ze gerust worden geschaard. De Groningse Helmi, astronome aan de RUG, leidt onderzoek waaruit blijkt dat de Melkweg in zijn prille jeugd een ander groot sterrenstelsel heeft opgeslokt. In de astronomische wereld wordt dit als een baanbrekende ontdekking gezien.

De Spinozapremie is één van de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen die ons land kent. Helmi krijgt 2,5 miljoen euro die ze vrij kan besteden aan wetenschappelijk onderzoek.

De Slotplaat

Dat de lucht soms mooie plaatjes oplevert weten we. En dat was afgelopen woensdag niet anders toen er donkere wolken over de provincie trokken. Fotograaf Dennis Venema legde dit mooie contrast vast bij Sappemeer.