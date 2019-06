Dorpen bij Delfzijl starten met digitaal noaberschap

De initiatiefnemers presenteerden dit project vrijdag aan VVD-Kamerleden Arno Rutte uit Groningen en Sophie Hermans.

Simpele klusjes

De pilot 'Naargs beter as thoes' heeft een eigen website waar inwoners op kunnen inloggen, een soort Facebook. In een besloten omgeving kunnen ze vragen stellen en antwoorden geven. Inmiddels hebben zich 45 deelnemers aangemeld.

'Het is in eerste instantie bedoeld voor simpele huis-, tuin- en keukenklusjes', zegt initiatiefnemer Willy Reineking: 'Een lampje ophangen, de tuin doen of een boodschapje halen. Allemaal dingen die je nu ook al voor je buren doet.'

Naar ziekenhuis

De bedoeling is dat mensen elkaar op den duur ook helpen met zorg. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en hebben regelmatig moeite met het regelen van hulp of vervoer.

'Het is voor ons bijvoorbeeld erg lastig om naar het ziekenhuis in Scheemda te komen', zegt Reineking. 'Met het openbaar vervoer ben je anderhalf uur onderweg. Het is lastig om telkens weer dezelfde buurman te vragen om te rijden. Via de digitale stamtafel is dat makkelijker.'

Skypen met arts

Ook een van de huisartsen in de dorpen ondersteunt het project. Het is de bedoeling om op termijn via de besloten omgeving te kunnen beeldbellen (Skypen of Facetimen). Daardoor hoeven inwoners niet meer per se op spreekuur te komen.

Rutte (VVD) is onder de indruk van het project en noemt het een voorbeeld voor andere buitengebieden in Nederland: 'Juist in landelijk gebied is digitalisering van de zorg belangrijk, want het is zinloos om grote afstanden te moeten reizen. Als de gewone weg heel lang is, kun je dat verkorten met de digitale weg.'

Samen met Hermans gaat Rutte er in Den Haag voor pleiten om de zorg slimmer te maken, door bijvoorbeeld te videobellen met een arts. Op dit moment zitten daar nog haken en ogen aan in verband met privacywetgeving.

Netwerk opzetten

De vier dorpen vinden het vooral belangrijk om buren weer met elkaar in contact te laten komen. 'We hopen hiermee een vrijwilligersnetwerk op te zetten, om de zelfredzaamheid in de dorpen te bevorderen. Hierdoor kunnen ouderen langer thuiswonen met zo min mogelijk zorg.'

De gemeente Delfzijl en de Provincie Groningen ondersteunen het project met in totaal 25.000 euro.