Waddenvereniging presenteert tien grootste zorgen over Waddenzee

Het kwetsbare natuurgebied wordt aan alle kanten bedreigd door onder meer gas- en zoutwinning, klimaatverandering, milieugevaarlijke scheepvaart en bouwactiviteiten op de wal. Dat moet snel anders en beter, vindt directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging.

Tien grootste zorgen

De vereniging presenteert zaterdag de tien grootste zorgen over de Waddenzee tijdens een fietstocht langs de waddenkust. Nederland, Denemarken en Duitsland vieren deze week als waddenlanden dat het tien jaar geleden is dat het getijdengebied werelderfgoed werd.

'Dat is niet zomaar een eretitel. Het betekent dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft genomen om de Waddenzee voor de komende tientallen jaren beter te beschermen en te behouden', aldus Jacobi, die haar pleidooi woensdag ook aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Rust

De Waddenvereniging wil dat het getijdengebied vanaf nu zo veel mogelijk met rust wordt gelaten. Gas- en zoutwinning in de zee zorgen voor bodemdaling en daardoor zouden de droogvallende wadden uiteindelijk helemaal niet meer bestaan. 'Stoppen met delfstofwinning in het werelderfgoed is een inkoppertje', vindt Jacobi. Rust is ook noodzaak voor de unieke onderwaternatuur, want die is er nu niet goed aan toe. 'We moeten de vissen helpen. Veel te veel soorten zijn al verdwenen.'

Eén eindverantwoordelijke beheerder

Volgens de Waddenvereniging is het dringend nodig dat de regering één eindverantwoordelijke beheerder voor het hele gebied aanwijst. Nu hebben 'tientallen partijen' iets te zeggen over het gebied en die hebben niet allemaal dezelfde belangen. Ook is bij grote incidenten of natuurrampen niet duidelijk wie de beslissingen moet nemen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met de nieuwe organisatie.

