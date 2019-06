Vrijgelaten windmolenverdachte Johnny R. wil nu vooral rust

Een dag na zijn vrijlating is Johnny R. alweer druk bezig in zijn printshop in Stadskanaal.

De 50-jarige inwoner van Nieuw Buinen, van wie het voorarrest vrijdag niet werd verlengd, probeert zijn bedrijf weer op te starten. Maar bovenal wil hij rust, zegt hij tegen RTV Drenthe.

Nog altijd verdacht

R. wordt door justitie nog altijd verdacht van betrokkenheid bij de bedreigingen aan het adres van bedrijven die zouden meewerken aan de bouw van de twee windparken in Drenthe en Groningen. Maar de rechter-commissaris zag vrijdag geen reden om R. nog langer vast te houden. Jan Nieboer (61) uit Tweede Exloërmond en Jan H. (58) zitten nog wel in de cel.

Wel verwacht

Johnny R. heeft geen zin om veel over de kwestie te zeggen. Het is wel duidelijk dat de afgelopen dagen hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. 'Maar ik had wel verwacht dat ik vrijdag weer vrij zou komen. Voor nu richt ik me vooral op mijn zaak. Ik moet proberen de boel weer op gang te krijgen.'

Schade

Bij de inval van de politie van afgelopen woensdag werden alle computers in het bedrijf meegenomen voor onderzoek. Die computers zijn essentieel om drukwerk en prints te kunnen maken. R. wil nog niet zeggen of hij met een schadeclaim komt. 'Maar ik ben wel in gesprek met mijn advocaat.'

