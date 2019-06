Expeditie Grunnen twerkt bij Ronnie Flex

Het Stadspark in Groningen is vandaag dé plek waar alle grote artiesten komen: The Specials, Daniël Loheus en als klap op de vuurpijl, Sting.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Zwanen zijn teruggezet; vet is uit de vijver

- Op pad met de hippie-bus

- Een poortje uit 1659

- De schaapjes mogen weer de wei in!

- Sportclub Woltersum bestaat 100 jaar!

