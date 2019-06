Stadspark Live volgend jaar op 20 juni: welke wereldster wil jij zien?

Stadspark Live krijgt volgend jaar een vervolg. Het muziekfestival op de Drafbaan in het Stadspark vindt in 2020 plaats op 20 juni.

Dat maakte presentator Bert Visscher zaterdagavond na het slotoptreden van Sting bekend.

Uitverkocht

De eerste editie van het festival was met 25.000 bezoekers direct uitverkocht. Zij genoten van optreden van Daniël Lohues, Ronnie Flex & Deuxperience, Tom Odell, The Specials, Anouk en wereldster Sting. Tussendoor mocht ook Arjen Lubach het publiek vermaken.

Dat we bij de eerste editie al uitverkopen, belooft heel veel moois voor de toekomst Peter Sikkema - SPOT Groningen

'Waardevolle toevoeging'

Peter Sikkema stond met SPOT Groningen mede aan de basis van het festival. Hij toont zich een tevreden man.

'Toen we samen met MOJO dit evenement bedachten, waren we ervan overtuigd dat Stadspark Live een waardevolle toevoeging zou zijn op het al brede muzikale landschap in Groningen. Dat we bij de eerste editie al uitverkopen bevestigt ons vermoeden. Dit belooft heel veel moois voor de toekomst.'

Wie o wie?

Over de programmering van de komende editie is nog niets bekend. Natuurlijk zijn we wel benieuwd welke wereldster jij graag naar het Stadspark ziet komen. Uit de eerste reacties op Facebook komt de naam van Bruce 'The Boss' Springsteen opvallend vaak voorbij.

Maar van Josh Kruizinga mag het allemaal nog wel wat steviger: 'Als ze Rammstein weten te boeken, kom ik. Is er toch nog iets van fatsoenlijke muziek', vindt hij.

Het podium mag ook worden beklommen door lokale helden als Imca Marina, Wia Buze, vinden sommigen.

Wie wil jij zien? Laat het weten via Facebook:

Lees ook:

- Sting sluit Stadspark Live af: 'Dit was een enorm succes'

- Terrein uitverkocht Stadspark Live volgestroomd