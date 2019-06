Grasbaancoureur zwaargewond bij crash in Opende, wedstrijd gestaakt (update)

De internationale grasbaanraces in Opende zijn zaterdagavond gestaakt na een zware crash. Bij het raceongeval in de 125cc-klasse waren vier coureurs betrokken. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de verwondingen die de coureur uit Friesland opliep, is niets bekend. Voorzitter van de organisatie Henk Veenstra spreekt wel van 'behoorlijk zwaar letsel'.

Vanwege de aard van zijn verwondingen wordt de coureur in een kunstmatige coma gehouden.

Dit heeft uiteraard veel impact op het publiek, rijders en ons als organisatie Henk Veenstra - Voorzitter organisatie

Wedstrijd gestaakt

Het incident vond plaats rond de klok van 20.00 uur. Nadien lag de wedstrijd bijna een uur stil. De organisatie besloot uiteindelijk in samenspraak met de motorsportbond KNMV niet verder te rijden.

'Helaas komen dit soort incidenten voor in deze sport. Dit heeft uiteraard veel impact op het publiek, rijders en ons als organisatie. Uit respect naar de betrokken coureurs hebben we besloten om te stoppen met de wedstrijden. Het was bovendien al laat en een aantal rijders moest de boot naar Engeland nog halen in verband met de halve finale van het Europees Kampioenschap', vertelt Veenstra.

Ook Knoalster hard eraf

Ook tijdens de training van de specialklasse ging het mis op de baan van Opende. Mark Beishuizen uit Stadskanaal liep bij een val meerdere verwondingen op. De coureur brak een vinger en scheurde een aantal pezen af. Ook schoot zijn arm uit de kom. Hij kwam klem te zitten tussen twee rijders en ging onderuit toen hij tegen een achterwiel reed.

Beishuizen was net hersteld van een sleutelbeenbreuk eerder dit seizoen.

'Helaas weer pech en weer hard eraf. Het zit me niet mee dit seizoen. Ik ga nu ook eerst helemaal genezen voordat ik weer op de motor stap', vertelt hij een dag later.

Contact met familie

Het bestuur van Baansport Opende komt later vandaag met een update over de crash in de 125cc-klasse en de gevolgen daarvan. Ook staat de organisatie in nauw contact met de familie van de gewonde coureur.

Update: het bericht is aangevuld met de crash van Mark Beishuizen.