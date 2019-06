'Die sportlijven, die spieren... Een Broeksmafoto herken je onmiddellijk'

Broeksma werd als fotograaf vooral bekend van zijn Dagblad van het Noorden-serie 'Hemd van het lijf', waarin hij naakte sporters portretteerde

Bizarre dag

'Ik werd op 13 februari benoemd tot wethouder en hij zou daar bij zijn', blikt GroenLinks-wethouder Philip Broeksma terug op die bizarre dag.

'Hij was er niet, maar dat gebeurde wel vaker als hij een bekende sporter in Amsterdam, Maastricht of Parijs kon fotograferen. Dan kon hij maar zo de auto pakken en was ie die dag niet meer bereikbaar. Ik vermoed dat hij toen al was overleden.'

Antieke dresscode: naakt

Honderden foto's zijn er te zien op de overzichtstentoonstelling 'Ewoud Puur' in Galerie MooiMan in Groningen.

'Overweldigend om allemaal bij elkaar te zien. Verschillende stijlen, sporters, ook niet-sporters en bekende mensen.'

De wethouder houdt stil bij een foto van een rotslandschap met een jongeman die een speer lijkt te werpen.

'Deze foto hadden mijn ouders vroeger in de kamer hangen. Het is ergens op de Canarische eilanden. Ewoud hield van sport en dan in de antieke dresscode, dat wil zeggen naakt.'



Een Broeksmafoto herken je onmiddellijk Philip Broeksma - Broer Ewoud Broeksma

Het fenomenale sixpack van Epke

Tussen de foto's zien we bekende sporters als Yuri van Gelder, Pieter van den Hoogenband en meerdere van Epke Zonderland.

'Die heeft hij gevolgd vanaf zijn zestiende tot nu. Een paar jaar geleden was hij op de toppen van zijn kunnen. Dat sixpack is fenomenaal om te zien. Dat greep hem, die sportlijven, de spieren. Hij heeft er zijn handtekening mee gezet. Een Broeksmafoto herken je onmiddellijk.'

Magie van het fotograferen

Behalve foto's zijn er op de tentoonstelling ook een aantal rekwisieten en persoonlijke bezittingen van de overleden fotograaf te zien. Zo ook het eerste cameraatje van Broeksma. 'De Hema Anny', vertelt Philip, terwijl hij het cameraatje bestudeert.

'We waren toen 10, 11, ofzo. Geweldig ding. Weegt helemaal niks. Je deed er een filmpje in en als je dan op deze knop drukt maakt ie een foto. Uiteindelijk is dat het begin van de magie van het fotograferen.'

Ewoud Puur

De tentoonstelling Ewoud Puur is tot en met 21 september te zien in Galerie MooiMan aan de Noorderstationstraat 40 in Groningen.

Broeksma fotograafeerde ook geklede sporters, hier Marianne Timmer (Foto: Edwoud Broeksma)



