Motorrijder filmt spookrijder op N33: 'Ze zat verward achter het stuur'

'Ik kon zien dat de vrouw achter het stuur erg in de war was', zegt Freerks, die samen met een vriend een tocht op de motor maakte.

'Dan schrik je wel even'

Het duo reed vanuit Veendam richting knooppunt Zuidbroek toen alle alarmbellen afgingen.

'In de verte zag ik opeens een auto onze richting op komen. Voor ik het wist was hij al bij ons. Nou, dan schrik je wel even. Gelukkig was het een tweebaansweg, maar je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als iemand ons had ingehaald. Die had er dan wel bovenop gezeten.'

Bekijk hier de beelden van de helmcamera



Gebaren

Freerks probeerde de vrouw al rijdend nog op haar fout te wijzen.

'Ik maakte gebaren naar haar, zo van 'wat doe je hier?'. Maar aan haar handgebaren te zien wist ze dat zelf ook niet.'

Waar ging het fout?

Hoeveel kilometer de vrouw de verkeerde kant op is gereden, kan Freerks moeilijk zeggen.

'Ik heb het thuis nog eens nagekeken op Google Maps, maar heb geen idee waar ze de mist in is gegaan. Kilometers verderop in elk geval. Of ze moet bij het knooppunt haaks de bocht hebben genomen, maar dat doe je ook niet.'

Eerste keer met camera

Het toeval wil dat Freerks zaterdagavond voor het eerst met een camera op zijn helm reed.

'Puur om mooie tochten te filmen, of de vrienden waarmee ik samen rijd. Maar dit had ik echt niet verwacht.'