Veel emoties bij loop tegen kanker: 'Het achtervolgt je altijd'

De zon schijnt volop, het water schittert en het vlees ligt te braden op de barbecue. De sfeer zit er goed in tijdens de Samenloop voor Hoop in Hoogezand. Je vergeet bijna waarom mensen zo massaal bij elkaar gekomen zijn. Tót je Bert Noordhof uit Zuidbroek tegen het lijf loopt.

Het is als een vuistslag in je gezicht. Het t-shirt van Noordhof zet je met beide benen op de grond. Noordhof's paarse shirt wijkt af van de honderden andere paarse shirts waar de deelnemers in lopen.

Daar waar niemand iets achterop heeft staan, staan op de rug van de 63-jarige negen namen en jaartallen gedrukt. Het zijn de namen en overlijdensdata van zijn vader, vier broers en vier zussen. Allemaal overleden aan kanker.

Tranen in de ogen

Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal te vertellen. Je hoeft alleen maar te vragen 'voor wie loopt u mee?' en de antwoorden stromen binnen in het Gorechtpark in Hoogezand. Daar lopen vijftienhonderd deelnemers zaterdag en zondag rondjes om het meer. In estafettevorm, 24 uur lang. Allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen in de strijd tegen kanker.

Voor dochtertje, moeder of vrouw

Iedereen doet dat met zijn of haar eigen reden. 'Ik loop mee voor mijn dochter Eline die op haar vierde leukemie kreeg. Kijk, daar zit ze. Ze is nu tien jaar oud', zegt een moeder vol trots.

Even verderop zitten twee mannen naast elkaar. 'Ik loop mee voor mijn vrouw, zij is twee jaar geleden overleden.' Zijn buurman met de tranen in zijn ogen: 'Ik loop ook mee voor mijn vrouw, die anderhalf jaar geleden is overleden. En voor mijn moeder.'



Ik was binnen een halfjaar ook mijn laatste twee broers kwijt. Het achtervolgt je altijd Bert Noordhof - Deelnemer Samenloop voor Hoop

'Heel erg heftig'

Elk huisje heeft zijn kruisje. Maar Noordhof is wel heel weinig bespaard gebleven. In 1987 overleed zijn vader aan kanker, vertelt hij. Het bleek het startsein van jarenlange ellende.

Zijn vier zussen en vier broers volgden. Noordhof: 'Ik had in 2017 nog twee van mijn vier broers over. Roelof overleed in november dat jaar, Arie een half jaar later. Ik was binnen een halfjaar ook mijn laatste twee broers kwijt. Dat was heel erg heftig, het achtervolgt je altijd.'

Belangrijk

Het samenzijn van 1500 deelnemers en aanhang is enorm belangrijk, vindt Noordhof.

'Er moet aandacht voor zijn, dat is verschrikkelijk belangrijk. Mensen moeten geholpen worden. Sommige worden bestraald en krijgen een chemokuur om het leven te halen. Gelukkig kan dat, maar er moet veel onderzoek gedaan worden.'

Grote saamhorigheid

Op de achterkant van zijn shirt staan namen en getallen, op de voorkant de woorden 'Beleven, meeleven en doorleven.' Beleven en meeleven lukt, maar hoe zit het met doorleven?

Noordhof: 'Ik ben gelukkig heel open en praat er veel over. Dat is het mooie aan deze loop hier. Iedereen heeft het over hetzelfde. De saamhorigheid is geweldig groot.'

Brok in de keel

Dan krijgt hij het even moeilijk. Noordhof ziet een paar jonge kinderen enthousiast heen en weer springen. Hij komt even niet op zijn woorden en snikt terwijl de tranen onder zijn zonnebril vandaan komen.

'Dit is zo mooi. Het doet mij zo veel goed dat hier zo veel mensen naartoe komen. Veel jonge mensen ook, moet je die jonge kinderen zien.'

Angst?

Noordhof is 63 jaar oud. 'Ik ben ouder dan het gemiddelde van de mensen die op mijn rug staan. Dat is 58 jaar en 4 maanden. Maar ik ben niet bang. Ik denk dat mijn vrouw banger is dan ik. Maar als het mij overkomt, dan alsjeblieft wanneer ik een jaar of negentig ben.'

'Wens me maar plezier'

Ondanks de bak aan ellende, heeft Noordhof liever niet dat je hem sterkte wenst.

'Wens mij maar gewoon veel plezier. Ik wil plezier maken in het leven en dat delen met mensen. Ik heb nog hele leuke familieleden. Een keer per jaar zien wij elkaar, dan zijn de neefjes en nichtjes van mijn overleden broers en zussen er ook. Dat is gewoon geweldig.'

Overweldigend eindbedrag



Bij de Samenloop voor Hoop in Hoogezand hebben de deelnemers 91.380 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Dat bedrag werd zondagmiddag bekendgemaakt. Volgens organisator Frans Luijckx is dat eindbedrag 'boven alle verwachtingen'.

'We gingen uit van een bedrag rond 70.000 euro. Dat het boven de 90.000 is geworden, is overweldigend.'

Sfeerimpressie Samenloop voor Hoop 2019

