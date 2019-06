Verdwaalde zeehond in de Amstel krijgt hulp uit Pieterburen

Het Zeehondencentrum Pieterburen is een verdwaalde zeehond te hulp geschoten. Het dier raakte zondagavond verzeild in de Amstel, bij Amsterdam.

Hoe het dier daar terecht is gekomen is onduidelijk.

Drukke route

De zeehond werd eerst gesignaleerd bij een sluis in De Kwakel en daarna bij Uithoorn. Via de Amstel en het IJ probeerde het dier de weg naar zee weer te vinden. Omdat dit een lange en vooral drukke route is, werd het Zeehondencentrum Pieterburen ingeschakeld.

Strandingscoördinator

Sander van Dijk laat namens het Zeehondencentrum weten dat bij de reddingsoperatie onder meer een team van de EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) betrokken is. Ook is de hulp ingeroepen van een 'strandingscoördinator'.

'Als we de zeehond vinden, dan kijken we hoe hij eraan toe is, of ie er goed bij ligt. Eventueel gaan we hem vangen, een handje helpen en hem zelf dichter naar de zee brengen', zegt Van Dijk.