Vrieling springt met Nederlands team naar tweede plaats

Springruiter Jur Vrieling is zondag in Geesteren met het Nederlands team tweede geworden bij de wedstrijd voor de Nations Cup. Oranje moest voor eigen publiek alleen het Braziliaanse team voor zich dulden.

De thuisploeg kwam op zestien strafpunten uit, terwijl de Zuid-Amerikaanse formatie er acht liet noteren. Spanje belandde met 28 strafpunten op de derde plek.



Direct op achterstand

Naast Vrieling kwamen namens Nederland Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Marc Houtzager in actie. Het kwartet moest na de eerste ronde, met acht strafpunten, Brazilië (vier strafpunten) al voor zich dulden. In de tweede ronde bleef alleen Van der Vleuten foutloos. Greve en Houtzager, die in de eerste ronde alle hindernissen ongeschonden doorkwam, lieten vier strafpunten noteren.



Vrieling kort in actie

Brazilië was na drie combinaties zeker van de overwinning en kon daardoor de laatste ruiter op stal laten. Dat laatste gold ook voor Nederland, maar Vrieling besloot zich toch nog in het volle stadion even te laten zien. Na een paar fouten gaf hij op.

'In eigen land tweede worden is goed', concludeerde bondscoach Rob Ehrens voldaan. 'Dat is ook wel eens anders geweest. Brazilië was gewoon soeverein.'