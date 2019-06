Hitteplan in werking, maar niet voor ons

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt het vooral warm in het midden, zuiden en oosten van ons land.

'In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden, in de kustprovincies lijkt het minder lang te duren', zo staat op de website van het instituut.

Benauwd

Toch wordt het deze week ook warm in Groningen. Volgens weervrouw Harma Boer wordt dinsdag de heetste dag: 32 tot 34 graden. Het RIVM laat bovendien weten dat er weinig wind is en dat de luchtvochtigheid hoog is, waardoor het benauwd aan kan voelen.

Tips in hitteplan

In het hitteplan staat een aantal tips om het hoofd koel te houden:

- Drink voldoende;

- Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

- Zoek de schaduw op;

- Smeer de huid in met zonnebrand;

- Beperk lichamelijke inspanning in de middag;

- Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;

- Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Lees ook:

- Harma: 'Waarschijnlijk geen hittegolf, maar het is warm zat!'

- Edwin op Noord roept dinsdag uit tot 'Groninger Dag van de Korte Broek op je Werk'