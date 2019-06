Grote belangstelling voor snel internet Westerkwartier: extra informatieavonden

Vanwege grote belangstelling houdt Rodin, het bedrijf dat snel internet aanlegt naar adressen in het buitengebied, vier extra informatieavonden over snel internet in het Westerkwartier.

De extra bijeenkomsten zijn op 2 juli in Oostwold, op 4 juli in Kommerzijl, op 8 juli in De Wilp en op 10 juli i Kornhorn.

Tot 12 juli beslissen

Volges Rodin hebben bijna vijfhonderd geïnteresseerden de afgelopen twee weken een informatieavond over snel internet bezocht.

De bewoners van ruim 3200 adressen in het Westerkwartier kunnen tot 12 juli beslissen of ze een gratis breedband internetverbinding willen. Daarna moet duidelijk zijn of er genoeg aanmeldingen zijn voor een gratis aansluiting, zodat de werkzaamheden direct na de zomer kunnen beginnen.

Postcode checken

Als je een van de extra bijeenkomsten wilt bijwonen, moet je je online aanmelden. Op de website van het bedrijf kun je ook controleren of jouw adres in aanmerking komt voor snel internet.

Concurrentie

Begin deze maand maakte Rodin bekend dat het ook klanten gaat werven in het Westerkwartier. Voor het bewonersinitiatief Stichting Breedband Westerkwartier betekent dit concurrentie. Deze organisatie is al jaren bezig om in het Westerkwartier een glasvezelnetwerk aan te leggen.

