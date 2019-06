Bewoners vrezen zonnepark na al zoveel andere projecten: 'Raadsleden, help ons!'

Ze voelen zich in de steek gelaten door de gemeente, die in hun ogen alles doet voor de bedrijven en de inwoners links laat liggen.

Een groep wanhopige bewoners van Duurkenakker, een buurtschap tussen Muntendam en Meeden, heeft alle raadsleden in de gemeente Midden-Groningen een brief gestuurd. Daarin doen ze een beroep op de raad om de Duurkenakker 'leefbaar' te houden, en de komst van het naastgelegen zonnepark tegen te houden.

Opgesloten

De bewoners van het buurtschap voelen zich opgesloten tussen grote projecten: het windpark N33, de bouw van een stikstoffabriek, de verbreding van de dijk van het Wildervanckkanaal, de spoorverbinding en de komst van het zonnepark. Waar ze ooit kwamen voor de rust, voelt het nu alsof ze op een industriepark wonen.

Dinsdagavond wordt de laatste hobbel genomen voor het 50 hectare grote zonnepark. De raad neemt dan een besluit of het park er mag komen. Daarna staat in principe niets het zonnepark nog in de weg, tenzij de bewoners naar de rechter stappen.

College positief over het park

De omwonenden strijden al jaren tegen de stapeling van grote projecten in hun woonomgeving. Wethouder Jan Jakob Boersma (CU) was het met hen eens: de ontwikkelingen waren volgens hem 'fors' en er moest een goede belangenafweging worden gemaakt. Maar onlangs sprak het college zich positief uit over het zonnepark.

We hebben sterk het gevoel dat we alleen maar aan het lijntje zijn gehouden Bewoners Duurkenakker

Aan het lijntje

Nu voelen de bewoners van Duurkenakker zich in het hemd gezet. 'De gesprekken met de wethouder hebben tot op heden weinig concreets opgeleverd en wij hebben sterk het gevoel alleen maar aan het lijntje te zijn gehouden.'

'De informatie die wij ontvangen is onvolledig of totaal anders dan wij via de media tot ons krijgen. Wij hebben niet het gevoel dat de gemeente zich sterk voor ons maakt, wel voor de initiatiefnemers van alle projecten.'

De omwonenden roepen de raadsleden in hun brief op Duurkenakker leefbaar te houden, door voorlopig niet akkoord te gaan met de komst van het zonnepark. Het is de vraag of de bewoners nu wél gehoor krijgen bij de gemeente.

Lees ook:

- Gemeente ziet geen bezwaren tegen zonnepark bij Meeden

- Zonnepark Duurkenakker stapje dichterbij: 'We wonen straks op een industrieterrein'