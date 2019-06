Weer bronzen beeld gestolen van graf: 'Wat moet je dan doen?'

Van een graf op begraafplaats Selwerderhof in Groningen is de afgelopen dagen opnieuw een bronzen beeld gestolen.

Vorige maand werd op dezelfde begraafplaats een bronzen pot gestolen van een kindergrafje.

Eerder geprobeerd

Het beeld dat nu gestolen is, stond op het graf van de broer van Wim Dijkstra. 'Vorige maand had ik al het vermoeden dat een poging was gedaan om het beeld te stelen. De steen waar het beeld aan vast was gelijmd, was toen verschoven. Maar ja, wat moet je dan doen? Het vast maken met bouten of er prikkeldraad omheen zetten?'

Aangifte

De ouders van Dijkstra zijn afgelopen donderdag nog bij het graf geweest. Toen ze maandag weer kwamen, bleek het beeld verdwenen.

'We hebben aangifte gedaan', vertelt Dijkstra. 'De kans is natuurlijk heel klein dat we het beeld terug krijgen, maar mogelijk kan voorkomen worden dat zoiets nog een keer gebeurt.'

Reactie gemeente

De gemeente Groningen is beheerder van begraafplaats Selwerderhof. Zij kan nog niets zeggen over deze diefstallen, maar gaat wel uitzoeken of er maatregelen genomen moeten worden.

Denker

Het bronzen beeld dat gestolen is van het graf van de broer van Dijkstra, verbeeldt een denker. 'Dat was mijn broer', vertelt Dijkstra. 'Daarom past het beeld zo goed bij hem.' Het beeld is veertig tot vijftig centimeter hoog.

Dijkstra heeft zijn verhaal ook op Facebook geplaatst. Daar is het meer dan duizend keer gedeeld.

