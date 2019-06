Inwisselactie 'Tegel eruit, plant erin' bezig met opmars

Deze actie – waarbij mensen een tegel uit hun voor- of achtertuin kunnen inruilen voor een plantenpakket – is een initiatief van de gemeente Groningen in samenwerking met Stichting Steenbreek.

De aanmeldingen komen uit alle delen van de gemeente: Drielanden, Woltersum, Hoogkerk en diverse wijken in de Stad.



Oosterpoort

De eerste actiedag is inmiddels geweest. Op 13 juni organiseerde het WIJ-team een plantjesmarkt bij de opening van het Poortershoes, het buurtcentrum Oosterpoort.

Actie 'Tegel eruit, plant erin' bestaat al een paar jaar, maar nam een grote vlucht op 18 mei tijdens de Lentemarkt van Groei&Bloei in Vinkhuizen. Toen ruilden meer dan vijfhonderd mensen hun tegel in. Na een half uur waren alle planten op.

'Overdonderend', typeert Marc Remijn, beleidsmedewerker leefkwaliteit van de gemeente Groningen, die dag. Hij besloot het roer om te gooien. Het moest kleinschaliger, waardoor massale volksoplopen zoals in Vinkhuizen worden voorkomen.



Zelf organiseren

De gemeente riep dorpen, buurten en straten op om zelf een dergelijke plantjesmarkt te organiseren. Sinds 5 juni hebben daar dus zo'n twintig individuen en maatschappelijke organisaties op gereageerd.

Remijn: 'We adverteren op dit moment niet meer actief voor zo'n inruildag, maar ondersteunen de lokale initiatiefnemers wel met raad en daad. En wij leveren natuurlijk de planten.'

Hittestress

Hij benadrukt het belang van de actie. 'In versteende gebieden kan de warmte moeilijk ontsnappen. Aanplanting is goed tegen hittestress, voorkomt wateroverlast en vergroot de biodiversiteit.'

'En het is goed voor de sociale samenhang. Met de actie willen we vooral bewoners enthousiast maken om hun wijk te vergroenen. We hopen dat ze daar met elkaar over gaan praten.'

'Mensen mogen overigens zelf weten wat er in de plaats komt van de betegeling. Of het paardenbloemen, brandnetels of lavendel is, het maakt mij niet uit', aldus Remijn.



Tientallen gemeenten

Stichting Steenbreek werd in 2015 opgericht door Wout Veldstra uit Haren. Groningen was de eerste gemeente die samenwerkt met de stichting. Inmiddels zijn er vele tientallen gemeenten die deelnemen aan het project.

Belangstellenden kunnen via de website van de gemeente contact zoeken met Remijn.

