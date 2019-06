Na bijna veertig jaar is het Hora Finita voor pedel van RUG

Aan het woord is Bert Kamstra, pedel van de Rijksuniversiteit Groningen en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle ceremoniële plechtigheden rondom eredoctoraten en promoties. Deze zomer gaat hij, na bijna veertig jaar, met pensioen.

Klaar

In zijn loopbaan was hij al de steun en toeverlaat voor meer dan duizend promovendi. Hij vertelt hen waar ze moeten staan, wanneer ze mogen zitten en wat ze kunnen verwachten. Daarna zijn ze overgeleverd aan hun ondervragers en moeten ze hun proefschrift verdedigen. Als ze de deur zien opengaan en Bert komt binnen, weten ze dat ze klaar zijn.

'Na drie kwartier kom ik terug met het Hora Finita.' Dat betekent zoveel als: het is tijd.

Uniek

Het moment op de dag dat hij zijn colbert verruilt voor de toga doet hem niet veel meer. 'Dat is er wel af, maar iedere promotie is wel uniek want iedere persoon is uniek.' Zijn belangrijkste taak is misschien wel de zenuwen beteugelen van de promovendus. 'De één bereik je wat makkelijker dan de ander. We proberen toch dat iedereen terug kan kijken op een geweldige dag.'

Ondoenlijk

Luisteren naar de inhoud van promoties doet Bert Kamstra niet. 'Dat is ondoenlijk. Het is voor ons ook niet leesbaar. Als je bijvoorbeeld de mensen van de wis- en natuurkundefaculteit ziet, dan duizelt het met al die formules.'

Als hij de promovendus naar de statige aula heeft gebracht, gaat de toga direct weer uit en doet hij wat conciërgewerk. Als de drie kwartier bijna om zijn, gaat de toga weer aan en spreekt hij bij binnenkomst in de aula het verlossende Hora Finita. Het college voor promoties trekt zich dan terug voor beraad. In theorie kan het besluiten de promovendus niet te laten promoveren, maar dat heeft Bert Kamstra nog nooit meegemaakt. 'Gelukkig niet.'

Staf

Na de traditionele foto op de trappen in het Academiegebouw zit het pedelwerk erop. De toga, baret en staf gaan terug het hok in. Daar hebben alleen Bert en zijn collega's de sleutel van, want er staat nogal wat moois. 'Hier ligt nog een staf uit 1850. In het museum ligt nog een staf uit 1617.'

'Het bruisende van deze instelling' gaat hij het meeste missen, want 'geen dag is gelijk hier'. Hij heeft wat bedacht om het welbekende zwarte gat te voorkomen. Hij mag de academische plechtigheden op de RUG-campus Fryslân in Leeuwarden doen. 'En ik hoop het vol te houden totdat mijn dochter promoveert. Dat zou een heel mooi slot zijn om als pedel helemaal te stoppen.'