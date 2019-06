Raad van State doet volgende week uitspraak over gaswinning

De Raad van State doet op woensdag 3 juli uitspraak over het gasbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. De uitspraak is om 10.15 uur in Den Haag.

De zitting diende op 17 en 18 april en draaide onder meer over de vraag: wanneer is het veilig in Groningen? En welke definitie van veiligheid gebruik je om dat te bepalen? De Groningese overheden en het ministerie van Economische Zaken dachten tijdens de tweedaagse zitting verschillend over de antwoorden op die vragen.

Kraan dicht

De Groningse bezwaarmakers - particulieren en alle lokale en regionale overheden - hebben geprobeerd de hoogste bestuursrechter van het land ervan te overtuigen dat het in Groningen lang niet zo veilig is als Wiebes denkt. Ruim een maand na de zitting volgde de aardbeving bij Westerwijtwerd.

Ze willen dat de rechter besluit om de gaskraan per direct te dicht te draaien of de winning snel drastisch te verminderen.

Sneller dan gepland

In het oogpunt van Wiebes wordt het over een paar jaar, als de gaskraan eenmaal dicht is gedraaid, in Groningen net zo veilig als in de rest van het land. Doordat de afbouw van de gaswinning sneller gaat dan gepland, wordt het volgens hem ook al snel veiliger.

Speciale zitting

De rechter doet volgende week woensdag uitspraak tijdens een zogenoemde openbaarmakingszitting. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak leest de beslissing van de Raad van State voor en heeft aan wat de overwegingen waren om tot de uitspraak te komen.

