Acute nood? 'Meld je bij plaatselijke brandweer en politie'

KPN heeft te maken met een grote storing. Hoe groot de storing in de provincie Groningen precies is is nog onduidelijk, maar het alarmnummer 112 is onbereikbaar.

De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 2, wat betekent dat hulpdiensten soepeler samen kunnen werken om het probleem te tackelen.

Een andere maatregel die is genomen, is dat alle brandweerkorpsen in de provincie in staat van paraatheid zijn gebracht. Dat wil zeggen dat alle brandweermannen zijn opgeroepen om naar hun kazerne te komen.

'Kom naar je lokale brandweerkazerne of politiebureau'

'Bij acute noodsituaties adviseren we mensen om naar hun lokale brandweerpost of politiebureau toe te komen', aldus Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio. De Meldkamer maakt zo snel mogelijk een nummer bekend waarop ze via WhatsApp bereikbaar zijn.



In verband met de landelijke storing is de kustwacht alleen via WhatsApp te bereiken. Ook het nummer 0900-8844 (Geen spoed, wel politie) is onbereikbaar.