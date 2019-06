Acute nood? 'Meld je bij plaatselijke brandweer en politie' (update)

KPN heeft te maken met een grote storing. Hoe groot de storing in de provincie Groningen precies is is nog onduidelijk, maar het alarmnummer 112 is onbereikbaar.

De Veiligheidsregio Groningen heeft opgeschaald naar GRIP 2, wat betekent dat hulpdiensten soepeler samen kunnen werken om het probleem te tackelen.

Een andere maatregel die is genomen, is dat alle brandweerkorpsen in de provincie in staat van paraatheid zijn gebracht. Dat wil zeggen dat alle brandweermannen zijn opgeroepen om naar hun kazerne te komen.

In plaats van 112 is de Meldkamer Noord-Nederland bereikbaar via WhatsApp op 0613557756.



De Landelijke Politie meldt dat er wel gebeld kan worden met een tijdelijk noodnummer 088-6628240. Dat nummer is bereikbaar als vervanger van 112 en dus alleen vanwege spoed.



Ook heeft de Meldkamer een e-mailadres geopend dat continu wordt gemonitord. Het adres is: 112@mknn.nl (Vermeldt in uw e-mail het adres en de plaats waar u bent. Daarnaast wat er precies aan de hand is)



Het telefoonnummer 088-9659630 geldt al vervanger voor 0900-8844.



Doktersdienst Groningen is bereikbaar 050-3168499

'Kom naar je lokale brandweerkazerne, politiebureau of ambulancepost'

'Bij acute noodsituaties adviseren we mensen om naar hun lokale brandweerpost of politiebureau toe te komen', aldus Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio. Alleen de grote politiebureau's zijn open. Hier vind je de gehele lijst.



In verband met de landelijke storing is de kustwacht alleen via WhatsApp te bereiken.

In het geval van een noodsituatie op de snelweg is het telefoonnummer 0800-8002 van Rijkswaterstaat bereikbaar.

Martiniziekenhuis telefonisch onbereikbaar

Het Martiniziekenhuis is momenteel telefonisch niet bereikbaar. Het ziekenhuis kan niet gebeld worden en kan zelf ook niet naar buiten bellen. Het ziekenhuis adviseert mensen om de social media kanalen in de gaten te houden.

Dit bericht is aangepast met de verschillende wel bereikbare telefoonnummers.

Lees ook:

- Hier vind je het dichtstbijzijnde politiebureau of brandweerkazerne