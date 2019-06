Directie Het Kielzog en ontslagen docenten lijnrecht tegenover elkaar

Docenten en de directie van de muziekschool van Het Kielzog in Hoogezand staan lijnrecht tegenover elkaar. De docenten verliezen hun vaste baan, maar mogen terugkomen als zzp'er. En dat schiet bij de docenten in het verkeerde keelgat.

'Als je ziek wordt, kun je thuis komen te zitten. En dat is echt erg, als je bedenkt dat het gaat om een groep waarvan de meesten 55+ zijn', zegt basgitaardocent Marco Kerver. 'Dan heb je je hele leven premies betaald.'

Schijnconstructie

Het steekt Kerver, dat hij niet is ontslagen vanwege functioneren of inzet, maar vanwege bedrijfsvoering. 'En dan mogen we terugkomen als zzp'er. Wij denken dat dit in Nederland niet kan.' Hij wordt gesteund door De Kunstenbond, dat spreekt van een schijnconstructie.

Het gaat om elf muziekdocenten, samen 3,5 fte, die al jaren voor Het Kielzog werken. 'Wij zijn de muziekschool, zo voelt het een beetje', zegt Kerver. Na de verzelfstandiging van Het Kielzog in 2017 bleven de docenten in dienst bij de gemeente Midden-Groningen, maar werden gedetacheerd naar de muziekschool.

Onvoldoende leerlingen

'En dat is het probleem', zegt Kees Huysman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Het Kielzog. Hij legt uit dat er door het detacheringcontract met de gemeente 'leegstand' ontstaat: muziekdocenten die onvoldoende leerlingen hebben, wel worden betaald en niets anders kunnen doen.

'We doen er echt alles aan om leerlingen te werven. Maar als dat niet lukt, dan houdt het een keer op. En dan zouden wij van de docent willen weten of hij bereid is om andere dingen te doen, en als dat niet gebeurt... tja, dan wordt het ingewikkeld.'

'Daar komt bij', vervolgt Huysman. 'Al die keren dat wij deze problematiek besproken hebben met personeel - en dat is veelvuldig gebeurd moet u maar van mij aannemen - waren zij er niet. De zzp'ers waren er allemaal en dachten mee. Maar de vaste docenten waren er niet. En dan krijgen we nu te horen dat dingen niet met hen zijn overlegd... Sorry, ik vrees dat het meer over hen zegt dan over ons.'

Het is voor Huisman nog niet duidelijk of het wettelijk haalbaar is. Het Kielzog heeft op 'verschillende plekken' juridisch advies ingewonnen, maar kan nog niet tot een eenduidige conclusie komen. 'Als dat wettelijk niet haalbaar is dan gaan wij het niet doen.'

'Dit verbaast mij enorm'

Muziekdocent Marco Kerver is met stomheid geslagen als hij hoort van de uitspraken van Huysman.

'Dat verbaast mij enorm. Want eigenlijk bij alle flexibele dingen werden wij steeds ingezet. En daar komt bij dat ons nooit is gevraagd om anders te opereren, er is echt nooit contact geweest over dit probleem.'

Strop voor de gemeente

Ondertussen beperkt de problematiek zich niet alleen tot de docenten en hun ontslag.

'Het opzeggen van het contract door Het Kielzog is een nieuwe financiële strop voor de gemeente. Na de verzelfstandiging van Het Kielzog in 2017 bleven docenten in dienst van de gemeente. Voor het 'goede afhandeling van de personeelsdossiers', verwacht verantwoordelijk wethouder Erik Drenth zo'n 400.000 euro uit te moeten geven.

Donderdagavond wordt de problematiek besproken in de gemeenteraad van Midden-Groningen, waar ook Marco Kerver inspreekt.