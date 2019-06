Warfhuizen viert einde WOI met Marne Vrede Festival

Hoewel die oorlog voor een belangrijk deel aan Nederland voorbij ging, wordt er in Warfhuizen ter gelegenheid van het jubileum zaterdag het Marne Vrede Festival gehouden.

'Oorlogshandelingen hebben hier niet plaatsgevonden', vertelt Ina Kotter, één van de organisatoren van het Marne Vrede Festival. 'Maar er hebben hier op Burum wel Belgische vluchtelingen gezeten.'

Het was Ina's echtgenoot, Koos Kotter, die het initiatief nam tot het festival. Koos overleed drie jaar geleden. Ina Kotter en dorpsgenoot Louwrens Ellens namen het stokje over.

Ellen ten Damme en Vincent Bijlo

Een van de hoogtepunten van het festival is de Konrad Koseleck Big Band. Koseleck brengt in Warfhuizen The Concert to End All Wars. Dat is een theatraal concert over de Eerste Wereldoorlog. Ellen ten Damme zingt in het programma onder meer Lili Marlene.

Ook cabaretier Vincent Bijlo werkt aan het concert mee. 'Hij doet de voice-over bij het concert', vertelt Louwrens Ellens. 'Hij leest onder meer teksten voor van mensen die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt.'

Gitarist Hendrik Jan Vermeulen en theatermaker Theo de Groot

'Voor de gelegenheid werken ze ook samen met de Groninger gitarist Hendrik Jan Vermeulen', vult Ellens aan. 'Hij brengt muziek uit zijn programma Krieg, dat is zijn persoonlijke familieverhaal over de Eerste Wereldoorlog.'

Acteur en theatermaker Theo de Groot brengt op het Marne Vrede Festival een bewerking van zijn succesvolle voorstelling Timbertown Follies, over Engelse militairen die in Groningen waren geïnterneerd.

Het Marne Vrede Festival vind op verschillende plekken in Warfhuizen plaats.