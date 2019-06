Stadskanaal wil minder schuldenaren richting commerciële bureaus sturen

De instroom richting commerciële schuldhulpverleners moet fors worden ingeperkt. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

Doel van het besluit is om te bezuinigingen op de wet bijzondere bijstand, geld dat nu vooral richting cliënten gaat die zijn ondergebracht bij commerciële bureaus.

De verhouding: veertig schuldenaren bij de Gemeentelijke Kredietbank en 540 personen bij schulden bij commerciële bureaus.

Teveel

Volgens wethouder Lian Veenstra is dat teveel. 'We hebben geen zicht op de mensen, geen grip. Dat moet anders. We gaan met de bureaus in gesprek.'

Veenstra liet al eerder weten de strijd aan te willen gaan met de commerciële bewindvoerders. Die uitspraak valt slecht bij GemeenteBelangen en D66.

'De wethouder bewandelt met deze uitspraak niet de Koninklijke weg', zegt D66'er Klaas Pals. 'Het zou haar sieren deze uitspraak terug te nemen.'

Twintig mensen minder in de schulden

Maar dat doet Veenstra niet. Wel bindt ze enigszins in, door toe te zeggen met de bureaus in gesprek te gaan om kennis te delen. De doelstelling om cliënten zelf bij de Gemeentelijke Kredietbank onder te brengen, blijft staan.

Wel heeft Veenstra een doelstelling: aan het einde van het jaar moeten er twintig mensen minder in de schulden zitten. 'En dat is minimaal twintig' , zo zegt ze. 'We gaan natuurlijk voor meer. Als het er veertig zijn, hangen we de vlag uit.'