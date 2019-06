'Hij is toe aan een nieuwe gemeente en wij aan een andere burgemeester'

Vorige week werd hij door de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van de huidige burgemeester Peter den Oudsten. Ondertussen is het afscheid nemen in Den Helder begonnen.

Voor de een na laatste keer was hij maandagavond de voorzitter van de gemeenteraad in Den Helder; Koen Schuiling, Vanaf oktober is hij burgemeester van Groningen. Het afscheid nemen van Den Helder is begonnen. 'Dit is het bekende losmakingsproces en dat doet ook wel een beetje pijn.'

Negen jaar Den Helder

De politieke volgers in Den Helder zijn het er unaniem over eens; Den Helder is alles behalve een gemakkelijke gemeente. Toch houdt Schuiling het al negen jaar vol als burgervader. 'Ik kan best wel begrijpen dat je daarna weer naar Groningen wilt', zegt GroenLinks fractievoorzitter Marije Boessenkool. 'Negen jaar Den Helder is ook best wel wat hoor', zegt ze lachend. 'Ik heb er hier al een paar burgemeesters meegemaakt.'



De raadsvergadering van maandagavond kan Schuiling op routine afwerken. Spannende debatten doen zich niet voor en de agendapunten zorgen ook niet voor hele grote discussies.

Maar zo rustig als het maandagavond is, zo rustig is het niet altijd geweest. Zo was er een wethouder die in opspraak kwam vanwege seksuele intimidatie en een nieuwe locatie voor het stadhuis is ook met veel politiek gedoe gepaard gegaan.

Partijpolitiek

Oppositiepartij Behoorlijk Bestuur is van mening dat Schuiling zich teveel met partijpolitiek bemoeide. Volgens fractievoorzitter Sylvia Hamerslag bemoeide hij zich met de vorming van het college.

'Hij liet teveel zijn politieke kleur zien. De laatste periode was dat minder, er zat dus een stijgende lijn in.' Volgens Hamerslag heeft de VVD-burgemeester zich te weinig boven de partijen opgesteld de afgelopen jaren.

GroenLinks, eveneens oppositiepartij, kan zich niet vinden in de woorden van Behoorlijk Bestuur. 'Nee, dat is niet mijn beeld. Ik begrijp dat men het zegt en ik weet wie het zegt, maar het is niet mijn ervaring', aldus Boessenkool.

'Honderden reacties'

Schuiling is inmiddels bijgekomen van de vele reacties die hij heeft ontvangen nadat zijn naam als nieuwe burgemeester uit de bus kwam. 'Hartverwarmend. Ik heb een paar honderd leuke reacties gehad vanuit de hele wereld. Her en der waren er ook kritische reacties, die horen er ook bij, maar ik weet dat het niet persoonlijk bedoeld is.'

Welbespraakt en rustig

De in Rotterdam geboren Schuiling staat in Den Helder te boek als welbespraakt en rustig. 'Leer hem goed kennen', dat is wat Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder zegt, met zes zetels de grootste partij. 'Het is natuurlijk een beetje een starre man. Je verandert iemand niet zo heel snel, maar we hebben met z'n allen wel gezien dat hij dat wil oppakken. Ik denk dat Groningen daar de vruchten van gaat plukken.'



Groningen zou dus de vruchten kunnen plukken van de Helderse periode van Schuiling. De partij Behoorlijk Bestuur denk toch dat het ambt van burgervader een verfrissing kan gebruiken in de havenstad.

'Het is een vrij innemende man en hij kan heel bloemrijk vertellen, maar ik denk dat hij toe is aan een nieuwe gemeente en wij toe zijn aan een andere burgemeester', aldus de kritische Hamerslag.

Oktober

Schuiling heeft dus nog tot oktober om zijn werkzaamheden in Noord-Holland af te ronden. Het hoofdpijndossier van Den Helder zal hij niet helemaal kunnen afronden. Al jaren wordt er gesteggeld over een nieuw gemeentehuis. Nu zetelt het stadsbestuur in een verbouwd verzorgingstehuis.

Een nieuwe plek is al wel op het oog, maar de weg ernaartoe is niet zonder slag of stoot verlopen. In Groningen zal hij ook te maken krijgen met een stadhuis dat aangepakt gaat worden. In de stad is weliswaar geen sprake van een verhuizing, maar het Stadhuis zal wel ingrijpen worden verbouwd. Schuiling heeft in elk geval zin in zijn nieuwe job.

'Uiteraard, ik zie er heel erg naar uit. Maar wel met gemengde gevoelens want Den Helder ontwikkelt zich fantastisch en daar heb ik ook een heel klein steentje aan mogen bijdragen.'

