Hennepkwekers moeten 7 ton aan wietwinst ophoesten

In 2017 werd het kwartet door de rechtbank in Groningen tot celstraffen tot twee jaar en negen maanden veroordeeld voor hennepteelt en deelname aan een criminele organisatie.

In juni 2015 werden de mannen opgepakt na invallen. Die vonden plaats na een melding van een inwoner uit Winsum. Die zag dat er 's nachts bij een loods aan Het Aanleg in Winsum auto's af en aan reden. Nadat er camera's waren geplaatst kwamen de Groninger mannen in beeld. Tijdens een inval in de loods in Winsum troffen agenten 1000 hennepplanten aan.

Het Openbaar Ministerie had vier weken geleden negen ton aan verdiend crimineel geld van het kwartet gevorderd. De rechtbank kwam iets lager uit, omdat zij meent dat er iets korter is geteeld dan de periode die het Openbaar Ministerie (OM) had berekend.

Vijfde persoon hoeft niet te betalen

Volgens de rechtbank is er een vijfde persoon die ook financieel voordeel heeft genoten van de opbrengst van de hennep. Het betreft de eigenaar van de Winsumer loods waar de kwekerij werd ontdekt.

De man werd destijds niet door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte in deze zaak. En dát heeft nu tot gevolg dat hij zijn deel van de winst niet hoeft neer te leggen.

'Korting'

Tóch deelt de rechtbank 'op papier' het bedrag van in totaal 842,511 euro niet door vier maar vijf personen. Deze 'deling' levert de vier veroordeelde Groningers een korting op van een slordige 40.000 euro per man.

Kort na hun strafzaak in 2017 werd de procedure in gang gezet om het geld terug te vorderen dat de mannen hadden verdiend met de hennepkweek.

Het viertal is in hoger beroep gegaan tegen de aan hun opgelegde celstraffen. Vooralsnog is onduidelijk of de mannen ook stappen gaan ondernemen tegen deze vordering.