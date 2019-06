Lopend Vuur: We zijn te veel afhankelijk geworden van technologie

Door een landelijke telefoonstoring bij KPN konden mensen van 16.00 uur tot 19.30 uur niet vast of mobiel bellen.

Dat had gevolgen voor het alarmnummer 112. Zo waren hulpdiensten niet of moeilijk bereikbaar. In de loop van de avond waren de problemen voorbij.

Kwetsbaar

Veel van ons zakelijke en persoonlijke verkeer gaat tegenwoordig via internet of een andere technologie. Daar zit ook de kwetsbaarheid.

Denk eens aan de DDoS-aanvallen op bedrijven waardoor sites platliggen, banken waar je niet kunt pinnen door een storing of een storing bij een website net op het moment dat je daar iets wil bestellen. En thuis zijn we tegenwoordig ook aardig onthand als wifi een uurtje uitvalt.

Overdrijven we bij bovenstaande situaties? Of zijn dit gewoon storingen die we zo af en toe moeten accepteren en moeten we vooral blij zijn met de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Op tropische dagen moet een korte broek naar het werk kunnen

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. 69 procent van de 5541 stemmers was het hier mee eens.