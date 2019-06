Waddenacademie: 'Onderzoek vooral microplastics rondom containerramp'

In januari vielen 342 containers van de MSC Zoe in het waddengebied (Foto: Kustwacht)

De Waddenacademie, een kennisinstituut over het waddengebied, wil vooral monitoring en onderzoek doen naar plastic onderdeeltjes van 100 nanometer tot 5 millimeter groot. 'De microplastics bestaan vooral uit plastic korrels van ongeveer 0,5 millimeter groot en plastic pellets van 4 tot 5 millimeter groot', duidt projectleider Katja Philippart.

'We verwachten dat met name deze fracties in het ecosysteem blijven en een schadelijk effect kunnen hebben op verschillende organismes die deze plastics aan zien voor voedsel.'

Methodes nog in ontwikkeling

Het onderzoek zal nog wel wat voeten in de aarde hebben. Philippart. 'Het onderzoek naar de ecologische effecten van plastics is nog vrij recent, waardoor een deel van de benodigde methodieken nog niet goed ontwikkeld is.'

Het instituut wil met het onderzoek aanhaken bij bestaande meetprogramma's, zodat er in ieder geval een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de situatie vóór de containerramp van de MSC Zoe in januari en erna. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan met in 2018 genomen monsters.

