Donar heeft eerste nieuwe speler binnen

Leon Williams, hier in april nog in het zwarte shirt van Den Helder (Foto: JKBeeld)

Hij komt over van Den Helder, waar hij sinds januari speelde. Daarvoor kwam hij uit in de Spaanse tweede divisie bij TAU Castellon. Ook speelde hij twee seizoenen in Duitsland bij BG Göttingen.

Nederlands international

Williams heeft eveneens gespeeld in Den Bosch, Zwolle, Rotterdam en Bergen op Zoom. Daarnaast is hij Nederlands international.

'Veelzijdige guard'

Bestuurslid technische zaken Martin de Vries over Williams: 'Hij is een jonge ambitieuze speler in de opbouw van zijn basketbal carrière. Met zijn internationale ervaring bij het Nederlands Team en zeker ook met zijn ervaring in de Bundesliga in Duitsland is hij voor ons een belangrijke speler met oog op onze Europese ambities.'

'Leon is een veelzijdige guard en vooral verdedigend erg sterk. Bovendien brengt hij veel snelheid in de ploeg.'

Speler nummer vier

Williams is de vierde speler die voor komend seizoen onder contract staat bij Donar. Thomas Koenis en Shane Hammink hadden een doorlopend contract. Jason Dourisseau heeft zijn contract verlengd.

Donar haalt deze zomerstop de bezem door haar selectie. Zo vertrekken Arvin Slagter, Sean Cunningham, Lance Jeter, Drago Pašaliç, Teddy Gipson, Rienk Mast, Tim Hoeve en Grant Sitton.