Studentenbond vreest plannen Van Rijn: 'Er wordt nu al college gegeven in bioscoopzalen'

Als de herverdeling van financiën die de commissie adviseert doorgaat, moet de RUG geld inleveren. 'We vrezen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs', zegt de studentenbond.

Mogelijk negen miljoen minder

De commissie adviseert een herverdeling van het geld voor opleidingen. Er moet meer geld gaan naar de technische universiteiten en dat geld moet bij andere universiteiten worden weggehaald. In het slechtste scenario voor de RUG, wordt de universiteit negen miljoen euro gekort.

Bioscoopzalen

'Het is bij de Rechtenfaculteit nu al zo dat er college gegeven wordt in de bioscoopzalen', zegt voorzitter Jolien Bruinewoud van de Groninger Studentenbond. 'Dan is een zaal te klein en wordt er een projectie afgespeeld in een tweede zaal.'

Dit is geen structurele oplossing Jolien Bruinewoud - Groninger Studentenbond

Ten koste van de student

'Als een professor daar al voor zeshonderd studenten les moet geven en er gaat ook nog eens bezuinigd worden op deze faculteit, dan maken we ons ernstig zorgen over de onderwijskwaliteit', stelt Bruinewoud.

'Toen het leenstelsel werd ingevoerd, is studenten beloofd dat er geïnvesteerd zou worden in het onderwijs. In plaats daarvan gaan we nu niet investeren, maar geld verschuiven van de alfa, gamma en medische opleidingen naar de bèta-techniek. Dit is geen structurele oplossing.'

De Groninger Studentenbond roept de minister dan ook op om het advies over de herverdeling van de gelden niet op te volgen. Daarmee scharen de studenten zich achter de RUG en Hanzehogeschool zelf.

Lees ook:

- RUG buigt zich over oplossing voor miljoenenkorting

- Andere geldverdeling hoger onderwijs: 'Dit raakt de RUG hard'

- Commissie-Van Rijn onder vuur: 'Wie niet snel afstudeert, wordt beloond'