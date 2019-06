Dit merkten de Groningse ziekenhuizen van de KPN-storing

Martini Ziekenhuis: extra personeel

Het Martini Ziekenhuis in Stad was telefonisch volledig onbereikbaar tijdens de storing die enkele uren duurde. Vanuit het ziekenhuis kon ook niet naar buiten gebeld worden. Er werd extra beveiliging ingezet en er kwam meer personeel bij de receptie. Die konden eventueel mensen opvangen, mochten die tijdens een noodgeval het ziekenhuis binnen komen.

Op de Spoedeisende Hulp werd extra personeel ingezet. Dat was nodig, omdat er mogelijk mensen onaangekondigd kwamen na een doorverwijzing van de huisarts.

UMCG is 'de dans ontsprongen'

Bij het UMCG in Stad waren volgens een woordvoerder geen problemen, omdat het ziekenhuis Vodafone als provider heeft. 'Wij zijn de dans ontsprongen.'

OZG als intermediair

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) waren volgens een woordvoerder 'nauwelijks of geen problemen'. Via het eigen 088-nummer was het ziekenhuis gewoon bereikbaar.

Het ziekenhuis was intermediair voor mensen die in nood zaten. Zij belden naar het OZG, waar een medewerker via de portofoon contact opnam met de meldkamer. Van daaruit werd dan een ambulance op pad gestuurd.

Refaja Ziekenhuis met speciaal nummer

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal was ook niet bereikbaar door de storing en riep een speciaal 06-noodnummer in het leven. De specialisten die in het ziekenhuis werkten, zijn daar voor de zekerheid gebleven. Omdat ze via de mobiele telefoon immers niet bereikbaar waren, konden ze zo eventueel meteen aan het werk in geval van nood.

