'Wij willen dat de politiek uit het stadhuis gaat'

De fractie van 100% Groningen in de Groninger gemeenteraad wil dat de politiek uit het stadhuis vertrekt. Dat zou betekenen dat de lokale politiek na ruim tweehonderd jaar uit het huis van de democratie verdwijnt.

Het is één van de meest opvallende plannen in de politieke discussie rond de renovatie van het stadhuis. 'Ondenkbaar', riep burgemeester Den Oudsten eerder over het voorstel van fractievoorzitter Marjet Woldhuis.

'Ik snap dat hij dat zegt, maar wij zien dat toch anders', aldus Woldhuis. 'Het kost waarschijnlijk tussen de 15 en 20 miljoen euro om de boel hier te verbouwen. Als je vervolgens kijkt hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik maken van het stadhuis dan gaat het om een handjevol mensen.'

Het stadhuis van Gouda

Bovendien, zo benadrukt Woldhuis, zijn de arbeidsvoorwaarden die ten tijde van de oplevering in 1810 van toepassing waren, niet meer van deze tijd zijn. 'En dan kun je de heleboel wel verspijkeren, maar we zijn uit ons jasje gegroeid. Het stadhuis voldoet niet langer.'



Het stadhuis van Gouda (Foto: Google Streetview)



In plaats daarvan wil de partij het monumentale pand aan de Grote Markt openstellen voor het publiek. Als voorbeeld noemt Woldhuis het monumentale stadhuis in Gouda. Dat wordt sinds de opening van het nieuwe Huis van de Stad in 2012, niet meer gebruikt voor raadsvergaderingen.

Levert kwart miljoen euro op

'Het oude stadhuis wordt geëxploiteerd door een stichting. De locatie wordt verhuurd voor evenementen zoals bruiloften, feesten en andere bijeenkomsten. Dat levert de gemeente Gouda jaarlijks zo'n 250 duizend euro op', weet Woldhuis.

Daarnaast is het gebouw drie a vier dagen per week geopend voor het publiek. 'Voor een paar euro kun je een rondleiding krijgen door één van de bodes. Dus het zorgt niet alleen voor extra inkomsten, maar je krijgt ook veel meer mensen binnen.'

Forum of provinciehuis

Een alternatieve locatie om de stad te besturen is ook al gevonden. 'Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Groninger Forum hier tegenover ons. Of maak meer gebruik van het provinciehuis, want daar heb je een prachtige statenzaal.'

Vooralsnog lijkt de fractie van 100% Groningen een roepende in de woestijn. 'Ik hoop oprecht dat andere partijen oog hebben voor ons idee. Want het zou maar zo de goedkoopste variant kunnen zijn, in tijden waar we elke euro goed kunnen gebruiken.'

Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over de revitalisering van het stadhuis. Een definitieve keuze voor het ontwerp wordt niet eerder dan dit najaar verwacht. Dan wordt het project aanbesteed, en weet de raad ook wat de renovatie gaat kosten.

Lees ook:

- Zo komt het stadhuis van Groningen er van binnen uit te zien