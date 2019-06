Bezuinigingen Midden-Groningen stapelen zich op, maar geen angst voor financiële curatele

Het gaat de gemeente Midden-Groningen, net als veel andere Groninger gemeenten, financieel niet bepaald voor de wind.

Eind 2018 stond Midden-Groningen er ook al niet goed voor, en dreigde de provincie Groningen de gemeente onder curatele te stellen. Een artikel 12-status zou betekenen dat de provincie het financiële beleid overneemt. Wethouder Erik Drenth (CDA) wist de status toen te voorkomen.

Nog hogere onroerendzaakbelasting

'De ozb zou dan nog veel hoger worden, en dat wil niemand', zei hij er eerder over.

Hoewel het ook dit jaar financieel niet best gaat, verwacht Drenth niet dat de provincie eind dit jaar de regie alsnog over wil nemen. 'De provincie gaf vorig jaar aan dat we echt wat aan de financiële situatie moesten doen. Met bezuinigingen en belastingverhogingen. Daar hebben we plannen voor, en die komen tegemoet aan de wensen van de provincie en onszelf.'

Spaarpot aangrijpen

Toch moet ook de algemene reserve, de 'spaarpot' van de gemeente, worden aangesproken. 'Met bezuinigingen red je het niet, als je in het lopende jaar geld tekort komt', zegt Drenth daarover.

'Maar zoals het nu lijkt blijft er nog zes miljoen euro in de reserve zitten, en dat is genoeg', zegt de wethouder. 'Ik maak me meer zorgen over de jaren 2022 en 2023. Door de forse kortingen van het Rijk, en het feit dat we dan geen extra geld voor jeugdzorg krijgen, lukt het dan niet om een sluitende begroting te maken.'

Stappen achteruit

Drenth wil over die tekorten in gesprek met gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Het is ook goed om dat te doen. Het gaat niet alleen om cijfertjes, het gaat ook om de plannen die we willen uitvoeren als gemeente. Het is ook wel een keer klaar met de stappen die je achteruit kunt zetten.'

De provincie moet wat Drenth betreft een 'bondgenoot' worden, om aan de landelijke overheid te laten zien 'dat het zo echt niet meer kan'.

De belangrijkste vraag: Is Drenth over een jaar nog baas over eigen portemonnee? 'Ja, dat denk ik wel. Zekerheid heb je van te voren nooit, maar we hebben echt goede stappen gezet. Maar er kan niet nog een keer zes miljoen bezuinigd worden. Het houdt ergens op.'

