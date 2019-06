Lopend Vuur: In deze droge periode doe ik zuinig met water

Het Waterbedrijf ziet dat er op dit moment al flink meer water wordt gebruikt dan normaal. In de ochtend- en avonduren is het vooral druk. Als we met z'n allen massaal tegelijk water gebruiken, kan dat resulteren in een verlaging van de waterdruk of kan er troebel water uit de kraan komen.

De toename van het watergebruik komt vooral door het vullen van de zwembadjes, het sproeien van de plantjes in de tuin en het vaker en langer douchen.

We zullen ons gedrag dus wat moeten aanpassen. Jij ook?

Ons Lopend Vuur:



Technologie

'We zijn te veel afhankelijk geworden van technologie' was dinsdag ons Lopend Vuur. Liefst 92 procent van de 4.207 stemmers was het daarmee eens, 8 procent oneens.