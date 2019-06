Warmterecord? Het was in ieder geval zweten

De temperatuur in het Noorden is in de nacht van maandag op dinsdag op veel plekken niet onder de 20 graden gekomen.

In het weerstation in Lauwersoog kwam het kwik niet onder de 20,4 graden. Op Groningen Airport Eelde is 19,1 graden gemeten. Op het weerstation in Nieuw-Beerta was het met 18,7 iets koeler, maar nog steeds uitzonderlijk warm.

Deze weerstations beschikken niet over data van vele decennia terug. Daardoor valt niet met zekerheid te zeggen dat het om records gaat, al komen deze temperaturen daar vrijwel zeker bij in de buurt, meent RTV Noord-weervrouw Harma Boer.

Record

Die nacht van maandag op dinsdag was dus zeer warm, zeker voor juni. De temperaturen in het Noorden zijn vergelijkbaar met de 19,5 graden die in De Bilt werd gemeten.

Die temperatuur in het landelijk weerstation van het KNMI was een nieuw nachtelijk warmterecord voor juni. Het oude record dateert uit 1947, destijds werd het er niet koeler dan 19,4 graden.

Stuk koeler

Volgens Boer zijn de hoge minimumtemperaturen vooral te verklaren door wind vanuit het zuidoosten. Toen dinsdagavond rond 21:30 uur de wind draaide, werd het geleidelijk een stuk koeler in de noordelijke provincies.

De temperaturen in de nacht van dinsdag op woensdag laten dat ook zien: Nieuw-Beerta (18,6), Groningen Airport Eelde (17,8) en Lauwersoog (16,8). 'Omdat de relatief koele noorderwind bij ons als eerste aan land kwam, was het hier die nacht een stuk koeler dan in de meeste delen van het land', aldus Boer.

In Lauwersoog is het verschil met de nacht ervoor extra groot, omdat bij aflandige wind de zee weinig invloed heeft op de temperatuur. De koele zee heeft die invloed nu wel, zegt de weervrouw.

Buitengebied

De meetstations van het KNMI staan allemaal in het buitengebied. In stedelijke gebieden is het nog een stukje warmer, zeker op plaatsen met veel steen en weinig wind en bomen. In Stad zal de temperatuur op veel plekken nog een aantal graden hoger zijn geweest.

