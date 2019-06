Groningse telecomexpert: 'KPN handelde onacceptabel bij 112-storing'

Dat betoogt Mark Vletter van het Groningse telecombedrijf Voys. Hij kraakt het handelen van veroorzaker KPN.

112 onbereikbaar

Maandag even na vier uur 's middags werd KPN getroffen door een storing, waarbij abonnees van de provider niet meer konden bellen.

Ook het alarmnummer 112 was door de KPN-storing urenlang volledig onbereikbaar. De hulpdiensten adviseerden in eerste instantie om naar het dichtstbijzijnde politiebureau of naar een brandweerkazerne in de buurt te gaan om noodgevallen te melden.

Verkeerd noodnummer

Pas na een uur werden noodnummers opgetuigd die vervolgens via NL-Alert ook nog eens verkeerd verspreid werden. Zo ontvingen miljoenen mensen een waarschuwing op hun telefoon om in geval van nood een WhatsApp-nummer te gebruiken dat uitkwam op de tiplijn van De Telegraaf in plaats van de 112-centrale.

KPN zegt inmiddels dat de storing van 112 waarschijnlijk aan een softwarefout ligt. Drie back-ups zouden daardoor niet hebben gewerkt.

KPN gaf geen updates over de status van de storing, de oorzaak en de oplostijd Mark Vletter - Eigenaar telecombedrijf Voys

'Simpele oplossing gebeurde niet'

Vletter kraakt de aanpak van KPN in een blog. 'Het is heel eenvoudig om bij onbereikbaarheid van een nummer door te schakelen naar een ander nummer. Dus kan om welke reden dan ook het hoofdnummer van KPN (gekoppeld aan de meldkamer) niet bereikt worden, dan kan er doorgeschakeld worden naar een back-upnummer dat via een andere provider wordt afgehandeld.'

Geen updates

Maar dat gebeurde niet. 'Terwijl dit technisch gezien de meest eenvoudige manier is om 112-storingen te voorkomen. Sterker nog: dit hadden andere telecomoperators maandag voor de KPN-klanten kunnen doen, ware het niet dat KPN geen updates gaf over de status van de storing, de oorzaak en de oplostijd. Iets wat absoluut onacceptabel is voor bedrijven in het algemeen en helemaal als je zo'n maatschappelijke functie vervult.'

Dit vraagt om een aanpassing van de telecomwet Mark Vletter

Netwerk weerbaarder maken

Vletter pleit ervoor dat operators als KPN politiek verplicht worden om automatisch met andere operators (zoals Vodafone of T-Mobile) te kunnen schakelen. 'Telefoonnummers zouden gehost moeten kunnen worden bij meerdere operators en je zou snel moeten kunnen schakelen. Dit vraagt om een aanpassing van de telecomwet.'

Volgens hem zijn dan ook de politiek en operators aan zet. 'Want zo wordt een netwerk weerbaarder. Niet alleen voor technische storingen, maar ook bij aanvallen op netwerken of DDoS-aanvallen. Willen we onze primaire infrastructuur in Nederland echt beter beveiligen, dan is één commerciële leverancier niet voldoende.'

