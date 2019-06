Koning opent waterstofinstallatie in Veendam, maar wat kan die installatie precies?

Koning Willem-Alexander komt aan bij Hystock in Veendam (Foto: Patrick van Katwijk/ANP)

Koning Willem-Alexander opent woensdagmorgen om half twaalf de groene waterstofinstallatie HyStock van Gasunie in Veendam.

Deze installatie moet een grote stap worden op weg naar een waterstofeconomie.

De koning wordt hartelijk ontvangen bij Hystock in Veendam



Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord

Wat kan waterstof betekenen voor ons?

Waterstof is voor allerlei toepassingen geschikt: auto's en treinen kunnen erop rijden en boten kunnen ermee varen. Het is grondstof voor de industrie en je kunt het ook gebruiken in de cv-ketel om woningen mee te verwarmen.

Wat kan waterstof betekenen? Deze video legt uit welke belangrijke rol waterstof in de toekomst kan vervullen. De animatie is gemaakt door Sander Schieving.



Waterstof maken en opslaan

Groene waterstof wordt gemaakt met behulp van duurzame elektriciteit. Daarmee kun je water splitsen in zuurstof en waterstof. Dat waterstof kan in grote hoeveelheden worden opgeslagen in holtes in zoutlagen (cavernes). Zo kan het gebruikt worden als zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

Zuidwending

In Groningen hebben we cavernes bij Zuidwending. Die worden gebruikt voor gasopslag, maar zouden ook geschikt kunnen zijn voor de opslag van waterstof. Eigenaar van die cavernes is EnergyStock, een dochteronderneming van Gasunie.

Wat kan Hystock?

De waterstofinstallatie in Veendam kan één megawatt aan groene stroom omzetten in waterstof. Volgens Gasunie is HyStock de eerste installatie die dit proces op serieuze schaal kan toepassen.

Tijdens de opening krijgt de koning verschillende waterstoftoepassingen te zien, bijvoorbeeld voor de industrie en de mobiliteitssector.

