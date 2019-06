Reizigers in heet Arriva-treinstel: 'We worden gekookt'

Op de site van OOG TV doet een passagier verslag van de rit die om 17.41 uit Groningen vertrok. Het was in het treinstel bloedheet, volgens sommige reizigers zelf boven de veertig graden.

'Het zweet loopt in straaltjes langs mijn hoofd.' 'Mijn boterham met kaas is net een tosti'. 'We worden gekookt op weg naar Leeuwarden', zijn enkele van de opmerkingen uit het bewuste treinstel 319

Overstappen

In Buitenpost adviseerde de machinist de reizigers dan ook om over te stappen naar het andere treinstel, waar de airconditioning het wél deed. Het defecte treinstel is die avond niet meer ingezet, zegt een woordvoerster van Arriva. Het was het enige treinstel dat niet in orde was.

Balen

Arriva controleert onder deze weersomstandigheden altijd of de treinen in orde zijn, maar dit treinstel was er kennelijk doorheen geglipt, zegt een woordvoerster.

'Daar balen we enorm van en dat had niet mogen gebeuren. We evalueren intern hoe dit heeft kunnen gebeuren. De machinist heeft goed gehandeld door bij de eerste stop aan te kondigen om naar het andere treinstel te gaan waar de airco wel werkte. Het betreffende treinstel wordt gerepareerd.'