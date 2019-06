Maker Vera-documentaire op zoek naar extra financiering

Vera, Home from Home, zo heet de documentaire over poppodium Vera aan de Oosterstraat in de Stad. Documentairemaker René Duursma werkt er inmiddels vier jaar aan.

Begin 2021 moet de docu klaar zijn en moet-ie vertoond worden op filmfestivals over de hele wereld. Om de film af te maken is de maker op zoek naar extra financiering. Hij is een crowdfundingsactie begonnen.

'Ik ben in 2015 gestart met het filmen van bandjes', vertelt René Duursma. 'We moesten eerst aan elkaar wennen want als je in Vera met een camera vooraan gaat staan dan vinden ze dat niet leuk, ze willen bandje kijken.'

Inmiddels loopt Duursma al weer vier jaar met camera rond in het pand aan de Oosterstraat. Hij volgt vrijwilligers, zat bij bestuursvergaderingen, filmde bands en volgde directeur Olaf Veenstra op zijn eerste werkdag.

Vera draaiende houden

'Als je het over Vera hebt, dan heb je het over muziek. Maar ik wilde vooral kijken naar de mensen die Vera draaiende houden. Vrijwilligers komen en gaan, sommigen werken er al dertig jaar. Ik was benieuwd hoe een club als Vera in elkaar steekt, met al die vrijwilligers in een tijd die steeds commerciëler lijkt', vertelt de documentairemaker.

De Noorse band Motorpsycho

Hoewel de focus van de documentaire ligt op de vrijwilligers en het personeel, valt er ook muzikaal veel te zien. Zo volgde Duursma onlangs de Noorse band Motorpsycho.

'Die hebben dertien, veertien keer in Vera gespeeld. De laatste keer heb ik ze gefilmd en die jongens raken niet uitgepraat over hoe de muziekwereld verandert en dat Vera daarin altijd een constante is.'

Crowdfundactie

Eind 2020 hoopt Duursma zijn film af te hebben. Voor het zo ver is wil hij nog een seizoen filmen in Vera.

'Nog twintig draaidagen, denk ik. Daarna volgen de montage, kleurcorrectie en audio-nabewerking.'

Voor die laatste fase is de documentairemaker op zoek naar extra financiën. Vera, Home from Home, gaat begin 2021 in première en de maker verwacht dat de docu daarna op verschillende filmfestivals in binnen- en buitenland te zien zal zijn.

