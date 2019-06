Lycurgus moet oud-trainer Zoodsma betalen (update)

Volleybalclub Lycurgus moet oud-trainer Ronald Zoodsma 24.000 euro betalen. Dat heeft de rechter woensdag besloten in een zaak die door Zoodsma is aangespannen.

Zoodsma had nog achterstallig loon tegoed. Dat is door Lycurgus volgens een onderlinge afspraak ingehouden, maar toen Zoodsma het geld opeiste, gaf Lycurgus geen gehoor.

Conflict met ex-vrouw

Die onderlinge afspraak was in 2011 gemaakt, omdat Zoodsma door een conflict met zijn vrouw schuldeisers achter zich aan kreeg. Doordat Lycurgus het loon 'bewaarde', hoopte Zoodsma dat de schuldeisers daar geen beslag op zouden leggen.

Lycurgus zat op dat moment in financiële problemen, waardoor uitstel van directe uitbetaling de club goed uit kwam.

Nietig verklaren

Later kwam de club op de afspraak terug, omdat het doel was om schuldeisers buitenspel te zetten. Daarom wilde Lycurgus de afspraak nietig laten verklaren, maar de rechter ging daar niet in mee. Daarom heeft de rechtbank besloten dat Lycurgus zich alsnog aan die afspraak moet houden.

Proceskosten

Zoodsma eiste 26.400 euro aan achterstallig loon terug, maar volgens de rechtbank heeft Zoodsma een rekenfout gemaakt en gaat het om 24.000 euro. Ook moet Lycurgus nog ruim 2.000 euro aan proceskosten betalen.

De Groningse volleybalclub die afgelopen seizoen voor het eerst in vier jaar geen landskampioen werd, zat begin dit jaar opnieuw in financiële problemen. Maar door het instappen van Nedmag als hoofdsponsor zijn de geldproblemen voorbij en kan Zoodsma nu betaald worden.

Reacties

Zowel Zoodsma als Lycurgus heeft de rechtbankstukken nog niet ontvangen. De club wil pas een reactie geven zodra ze die stukken heeft doorgenomen met een advocaat.

Zoodsma laat in een beknopte reactie weten gemengde gevoelens te hebben: 'De uitspraak had ik wel verwacht. Ik had het liever niet zo gehad, maar ben wel blij dat ik -helaas via een rechtsgang- krijg waar ik recht op heb. Maar ik had liever gehad dat dit achter de schermen was gebeurd. Dit had nooit gemogen.'

'Ik hoop dat het nu snel opgelost wordt en dat het geld mijn kant op komt. Ik neem ook aan dat Lycurgus hier in de nieuwe plannen van de club rekening mee heeft gehouden.'

Dit artikel is uitgebreid met een reactie van oud-trainer Ronald Zoodsma.

