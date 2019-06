Aardbevingsvoorstelling GAS uitgeroepen tot een van de beste van het afgelopen seizoen

De voorstelling GAS van toneelgroep Jan Vos is geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. Daarmee is GAS tot één van de twaalf beste theatervoorstellingen van het afgelopen seizoen uitgeroepen.

De voorstelling over de aardgasellende in onze provincie was afgelopen najaar te zien in een mobiel theater net buiten Ten Boer en in Zuidlaren.

'Een jury heeft alle voorstelling die het afgelopen seizoen zijn gespeeld, bekeken en daar de twaalf beste uit geselecteerd,' vertelt Tjeerd Bischoff van toneelgroep Jan Vos. 'We waren wel verrast, ja. Het is heel fijn, we kunnen het heel goed gebruiken.' De twaalf geselecteerde voorstellingen zijn begin september te zien op het Nederlands Theater Festival.

Veel laaiende recensies

De voorstelling GAS gaat over drie generaties van de Groninger familie Boelens. Het stuk bestrijkt de tijd van de ontdekking van het gas, de hoogtijdagen en de ondergang van het grootste gasveld van Europa. GAS kreeg veel laaiende recensies.

In het juryrapport van de officiële juryselectie staat dat de toneelgroep 'een toneelstuk geconstrueerd heeft waarin persoonlijke omstandigheden, ontwikkelingen van personages, het accurate feitenrelaas en de impact van de gaswinning op Groningen elkaar versterken tot een zeer boeiende en veelzijdige dramatische vertelling.'

Vanaf september opnieuw te zien

GAS was eind vorig jaar alleen te zien in Ten Boer en in Zuidlaren. Door de vele positieve reacties is de locatievoorstelling omgebouwd tot een gewone theatervoorstelling die vanaf september door heel Nederland te zien is.

'We kregen heel vaak reacties van Groningers die vonden dat de rest van Nederland het stuk ook moesten zien. Wij vonden dat zelf ook wel omdat het een verhaal is waarvan je vind dat het ook tot de rest van het land moet doordringen.'

GAS van theatergroep Jan Vos is in december te zien in de Stadsschouwburg van Groningen en in theater De Molenberg in Delfzijl (14 december).

Lees ook:

- Aardbevingen als inspiratiebron voor theater: 'Alles wat je ziet, had je zelf kunnen overkomen'